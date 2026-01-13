Fótboltamaðurinn Guðmundur Þórarinsson er á heimleið eftir fimmtán ár erlendis í atvinnumennsku.
Þessu heldur Rikki G, íþróttalýsandi og umsjónarmaður Þungavigtarinnar, fram í færslu á samfélagsmiðlinum X í dag.
Segir hann að Guðmundur og félagslið hans Noah FC í Armeníu hafi komist að samkomulagi um að rifta samningi sín á milli að frumkvæði Guðmundar sem vilji flytja heim til Íslands með fjölskyldu sína.
Gummi Tóta og FC Noah hafa komist að samkomulagi að enda samninginn að frumkvæði Guðmundar sem vill flytja heim með fjölskylduna sína til frambúðar. Gummi Tóta snýr heim eftir 12 góð ár samfleytt í atvinnumennsku þar sem hann vann fjölda titla.GT myndi styrkja öll lið í Bestu.— Rikki G (@RikkiGje) January 13, 2026
Guðmundur, lék síðast hér á landi árið 2012 með liði ÍBV í efstu deild en fram að tíma sínum í Vestmannaeyjum hafði hann aðeins spilað með uppeldisfélagi sínu, Selfoss.
Alls hefur Guðmundur leikið 59 leiki í efstu deild hér á landi en í atvinnumennskunni hefur hann spilað með liðum í Noregi, Danmörku, Svíþjóð, Bandaríkjunum, Grikklandi og nú síðast í Armeníu.
Þá á hann að baki fimmtán A-landsleiki fyrir Íslands hönd.
„Guðmundur Þórarinsson (GT) myndi styrkja öll lið í Bestu deildinni,“ segir Rikki G í færslu sinni.