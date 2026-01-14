Segir ósanngjarnt að kalla Arsenal „Set Piece FC“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 14. janúar 2026 13:30 Bukayo Saka býr sig undir það að taka hornspyrnu fyrir Arsenal. Getty/Alex Burstow Nýráðinn knattspyrnustjóri Chelsea var ekki sammála því að Arsenal væri að „fara með fótboltann aftur í tímann“ með því að leggja svona mikla áherslu á föst leikatriði undir stjórn Mikel Arteta. „Ég veit ekki hverjir kalla þá „Set Piece FC“ – ég geri það allavega ekki,“ sagði Liam Rosenior á mánudag, tveimur dögum fyrir fyrri leik liðanna í undanúrslitum enska deildabikarsins sem fer fram á Stamford Bridge í kvöld. Arsenal er með sex stiga forystu í ensku úrvalsdeildinni, er einnig á toppi Meistaradeildarinnar eftir sex sigra í sex leikjum í riðlakeppninni og sýnir fáa veikleika í baráttu sinni fyrir fyrsta titlinum síðan liðið vann enska bikarinn árið 2020, í lok fyrsta tímabils Arteta sem stjóra. Föst leikatriði eru svið sem Arteta hefur lagt hart að sér til að ná valdi á og Arsenal er eitt hættulegasta lið Englands í þessum þætti leiksins, sérstaklega nú þegar brasilíski miðvörðurinn Gabriel Magalhães er kominn aftur heill heilsu. „Arsenal er gott í öllu“ „Arsenal er gott í öllu,“ sagði Rosenior. „Þeir eru gott lið. Þetta snýst ekki um að færa leikinn aftur í tímann. Þú stýrir þínu einu prósenti til að vera eins gott lið og mögulegt er til að vinna á sem flesta mismunandi vegu,“ sagði Rosenior. „Þeir eru lið sem er mjög gott án bolta,“ bætti Rosenior við, en hann var ráðinn í síðustu viku í stað Enzo Maresca sem lét af störfum. „Þeir hafa mjög, mjög skýra hugmynd um hvernig þeir vilja spila með boltann. Og ofan á það eru þeir mjög, mjög vel skipulagðir með góðar sendingar úr föstum leikatriðum. Það er það sem þú vilt vera ef þú vilt ná árangri,“ sagði Rosenior. 5-1 sigur í fyrsta leik Fyrsti leikur Rosenior sem stjóri var 5-1 sigur á Charlton Athletic úr næstefstu deild í þriðju umferð FA-bikarsins á laugardag. Hann hvíldi ensku landsliðsmennina Cole Palmer og Reece James vegna þess að verið var að „stýra álagi“ á þá, sagði Rosenior, og þeir gætu snúið aftur gegn Arsenal. Seinni leikurinn fer fram á heimavelli Arsenal þann 3. febrúar. Leikurinn í kvöld hefst klukkan 20.00 og verður sýndur beint á SÝN Sport Viaplay. Enski boltinn Arsenal FC Chelsea FC Mest lesið Guðmundur svekktur eftir sniðgöngu: „Finnst þetta skammarlegt“ Handbolti Hlaupabrettið kemst ekki upp í hraða Baldvins Sport Skotinn til bana í jarðarför móður sinnar Fótbolti Skipti Orra inn og út á nokkrum mínútum: „Óásættanlegt“ Fótbolti Mætum „Napóleon“ og lærisveinum hans í fyrsta leik á EM í handbolta Handbolti Eitt félag hefur grætt mest á mistökum VAR Enski boltinn Meiðslamartröð Orra um að kenna en ekki leiðinlegum þjálfara Fótbolti Lindgren segir að þetta verði ár Íslands Handbolti Sigvaldi ekki hafnað launalækkun Handbolti Meðalaldur íslenska landsliðsins einn sá hæsti á EM Handbolti Fleiri fréttir Segir ósanngjarnt að kalla Arsenal „Set Piece FC“ Eitt félag hefur grætt mest á mistökum VAR Benoný kom inn á og breytti leiknum Carrick tekinn við Manchester United Hvað sagði verðandi þjálfari United í einkaviðtali við Sýn Sport? Samningur í höfn hjá Carrick og Manchester United Szoboszlai skoraði stórglæsilegt mark en var sakaður um vanvirðingu Í bann fyrir „gróft brot“ á kynfærum tveggja mótherja Liverpool áfram í bikarnum og mætir Brighton í næstu umferð Velur Tottenham fram yfir Aston Villa Mætir spútnikliðinu: Íslendingar í pottinum er dregið var í enska bikarnum Myndi ekki neita ef Carrick byði honum í sitt teymi Búast við því að Carrick verði kynntur hjá United innan tíðar Mátti ekki koma inn á vegna þess að hún var með eyrnalokk Fæstir leikir hjá Man Utd síðan í fyrri heimsstyrjöld Mætir Liverpool en fær gæsahúð þegar hann heyrir „You'll Never Walk Alone“ Carrick nú talinn líklegastur til að taka við Man Utd „Myndum að sjálfsögðu taka honum opnum örmum“ Mikel Arteta hrósaði Arne Slot Bruno Fernandes hakkaður í gærkvöldi Dagskráin í dag: Liverpool í bikarnum og síðasta lausa sætið í NFL Solskjær ekki lengur líklegastur Fletcher segir leikmenn Man. Utd viðkvæma Veik von Man. Utd um titil úr sögunni Loksins unnu Hamrarnir eftir framlengdan leik Martinelli og hornspyrnur hetjurnar Bradley frá út tímabilið | Fer Liverpool á markaðinn? Viðsnúningur hjá Leeds sem fer áfram Miðvarðaæði Liverpool Minntust nýlátins félaga og foreldrarnir mættu í klefann Sjá meira