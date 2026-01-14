Enski boltinn

Segir ó­sann­gjarnt að kalla Arsenal „Set Piece FC“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Bukayo Saka býr sig undir það að taka hornspyrnu fyrir Arsenal.
Bukayo Saka býr sig undir það að taka hornspyrnu fyrir Arsenal. Getty/Alex Burstow

Nýráðinn knattspyrnustjóri Chelsea var ekki sammála því að Arsenal væri að „fara með fótboltann aftur í tímann“ með því að leggja svona mikla áherslu á föst leikatriði undir stjórn Mikel Arteta.

„Ég veit ekki hverjir kalla þá „Set Piece FC“ – ég geri það allavega ekki,“ sagði Liam Rosenior á mánudag, tveimur dögum fyrir fyrri leik liðanna í undanúrslitum enska deildabikarsins sem fer fram á Stamford Bridge í kvöld.

Arsenal er með sex stiga forystu í ensku úrvalsdeildinni, er einnig á toppi Meistaradeildarinnar eftir sex sigra í sex leikjum í riðlakeppninni og sýnir fáa veikleika í baráttu sinni fyrir fyrsta titlinum síðan liðið vann enska bikarinn árið 2020, í lok fyrsta tímabils Arteta sem stjóra.

Föst leikatriði eru svið sem Arteta hefur lagt hart að sér til að ná valdi á og Arsenal er eitt hættulegasta lið Englands í þessum þætti leiksins, sérstaklega nú þegar brasilíski miðvörðurinn Gabriel Magalhães er kominn aftur heill heilsu.

„Arsenal er gott í öllu“

„Arsenal er gott í öllu,“ sagði Rosenior. „Þeir eru gott lið. Þetta snýst ekki um að færa leikinn aftur í tímann. Þú stýrir þínu einu prósenti til að vera eins gott lið og mögulegt er til að vinna á sem flesta mismunandi vegu,“ sagði Rosenior.

„Þeir eru lið sem er mjög gott án bolta,“ bætti Rosenior við, en hann var ráðinn í síðustu viku í stað Enzo Maresca sem lét af störfum.

„Þeir hafa mjög, mjög skýra hugmynd um hvernig þeir vilja spila með boltann. Og ofan á það eru þeir mjög, mjög vel skipulagðir með góðar sendingar úr föstum leikatriðum. Það er það sem þú vilt vera ef þú vilt ná árangri,“ sagði Rosenior.

5-1 sigur í fyrsta leik

Fyrsti leikur Rosenior sem stjóri var 5-1 sigur á Charlton Athletic úr næstefstu deild í þriðju umferð FA-bikarsins á laugardag.

Hann hvíldi ensku landsliðsmennina Cole Palmer og Reece James vegna þess að verið var að „stýra álagi“ á þá, sagði Rosenior, og þeir gætu snúið aftur gegn Arsenal.

Seinni leikurinn fer fram á heimavelli Arsenal þann 3. febrúar.

Leikurinn í kvöld hefst klukkan 20.00 og verður sýndur beint á SÝN Sport Viaplay.

Enski boltinn Arsenal FC Chelsea FC

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið