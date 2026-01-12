Liðsfélagi Ronaldo missti stjórn á skapi sínu og sló andstæðing Aron Guðmundsson skrifar 12. janúar 2026 19:34 Samlandarnir Ronaldo, Rúben Neves og Joao Felix ræða saman eftir athyglisvert atvik í leik kvöldsins. Vísir/Getty Cristiano Ronaldo skoraði eina mark Al-Nassr í 3-1 tapi liðsins gegn Al-Hilal í toppslag sádi-arabísku deildarinnar í kvöld. Liðsfélagi Ronaldo missti stjórn á skapi sínu í leiknum og fékk að líta rauða spjaldið. Ronaldo kom Al-Nassr yfir með fyrsta marki leiksins á 42.mínútu eftir stoðsendingu frá Kingsley Coman og reyndist það eina mark fyrri hálfleiksins. Þegar að rétt rúmar tíu mínútur höfðu liðið af seinni hálfleik fengu heimamenn í Al-Hilal hins vegar vítaspyrnu þegar að Mohamed Simakan braut á Malcom innan vítateigs. Salem Al-Dawsari tók vítaspyrnuna fyrir Al-Hilal og kom boltanum af miklu öryggi í netið fram hjá Nawaf Alaqidi en þar með var ekki öll sagan sögð. Leikmenn Al-Hilal reyndu í flýti að sækja boltann úr markinu við litla hrifningu markvarðarins Alaqidi sem brást illur við og sló Rúben Neves, miðjumann Al-Hilal. Upprunalega fékk Rúben Neves að líta gula spjaldið frá dómara leiksins sem taldi að um leikaraskap af hans hálfu væri að ræða en eftir skoðun í VAR-sjánni var ekki annað hægt en að breyta þeim dómi í beint rautt spjald og var Alaqidi sendur í sturtu, Al-Nassr því einum manni færri. Nawaf Alaqidi missti stjórn á skapi sínu í kvöld.Vísir/Getty Það nýttu heimamenn í Al-Hilal sér því að á 81.mínútu kom Mohamed Kanno þeim yfir í stöðuna 2-1 með skoti af stuttu færi sem endaði í netinu eftir stoðsendingu Rúben Neves sem bætti svo sjálfur við þriðja marki liðsins í uppbótartíma og þar við sat. Risastór 3-1 sigur Al-Hilal staðreynd. Liðið er nú með sjö stiga forskot á Al-Nassr á toppi deildarinnar þegar að liðin hafa bæði leikið fjórtán leiki. Sádiarabíski boltinn Sádi-Arabía Mest lesið Þegar Dagur féll á lyfjaprófi: „Var með magasár í hálft ár“ Handbolti Alonso látinn fara frá Real Madrid Fótbolti „Eftir síðasta mót sögðu þeir bara strax að þeir vildu fá Ísland“ Handbolti Solskjær ekki lengur líklegastur Enski boltinn Bruno Fernandes hakkaður í gærkvöldi Enski boltinn Mætir Liverpool en fær gæsahúð þegar hann heyrir „You'll Never Walk Alone“ Enski boltinn Sjáðu magnaða vörslu hins 43 ára Gordon: „Ein mín besta á ferlinum“ Fótbolti Guðjón Valur fær Garðar til Gummersbach Handbolti Meistaraþjálfari danska landsliðsins segist hafa breytt um stíl Handbolti „Mjög hentugt að fá viku til að koma honum inn í hlutina“ Körfubolti Fleiri fréttir Mikael Egill spilaði nær allan leikinn í sterkum sigri Liðsfélagi Ronaldo missti stjórn á skapi sínu og sló andstæðing Liverpool - Barnsley | Fyrsti leikur liðanna í átján ár Mætir spútnikliðinu: Íslendingar í pottinum er dregið var í enska bikarnum Davíð Kristján keyptur til Grikklands Myndi ekki neita ef Carrick byði honum í sitt teymi Segir að Brasilía þurfi á Neymar að halda Alonso látinn fara frá Real Madrid Miðbær Reykjavíkur er Íslandsmeistari Búast við því að Carrick verði kynntur hjá United innan tíðar Katarar vilja halda fyrsta HM félagsliða hjá konunum Mátti ekki koma inn á vegna þess að hún var með eyrnalokk Hannover staðfestir kaupin á Stefáni Teiti Sjáðu magnaða vörslu hins 43 ára Gordon: „Ein mín besta á ferlinum“ Fæstir leikir hjá Man Utd síðan í fyrri heimsstyrjöld Enn einn Bliki kveður Kópavoginn: Áslaug Munda semur við Parma Snýr aftur til Íslands og tekur við ÍBV Mætir Liverpool en fær gæsahúð þegar hann heyrir „You'll Never Walk Alone“ Carrick nú talinn líklegastur til að taka við Man Utd „Myndum að sjálfsögðu taka honum opnum örmum“ Mikel Arteta hrósaði Arne Slot Bruno Fernandes hakkaður í gærkvöldi Dagskráin í dag: Liverpool í bikarnum og síðasta lausa sætið í NFL Solskjær ekki lengur líklegastur Hákon lagði upp en Endrick sá til þess að Lille félli úr bikarnum Magnaður McTominay til bjargar eftir að Conte brjálaðist Raphinha tryggði Barca titil í fjörugum El Clásico Fletcher segir leikmenn Man. Utd viðkvæma Bayern bauð upp á átta marka sýningu eftir jólafríið Veik von Man. Utd um titil úr sögunni Sjá meira