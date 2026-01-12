Mátti ekki koma inn á vegna þess að hún var með eyrnalokk Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 12. janúar 2026 15:45 Estelle Cascarino tókst ekki að fjarlægja lokk úr eyra sínu þegar hún átti að koma inn á í leik Chelsea og West Ham United. getty/Juventus FC Ekkert varð af því að Estelle Cascarino þreytti frumraun sína með West Ham United í gær. Ástæðan var nokkuð sérstök. Hin franska Cascarino kom til West Ham á láni frá Juventus í síðustu viku. Hún byrjaði á varamannabekknum þegar West Ham mætti Chelsea í ensku úrvalsdeildinni í gær en gerði sig tilbúna til að koma inn á í byrjun seinni hálfleiks. Cascarino var hins vegar bannað að fara inn á völlinn þar sem hún var með eyrnalokk. Hún setti límband yfir hann en samkvæmt reglum enska knattspyrnusambandsins er bannað að spila með skartgripi. Cascarino gat ekki tekið eyrnalokkinn úr eyranu og því varð hún að setjast aftur á bekkinn og gera sér að góða að fylgjast með seinni hálfleiknum þaðan. Meðan Cascarino lék með Juventus mátti hún spila með eyrnalokkinn, jafnvel þótt hún hefði ekki límt yfir hann. En aðrar reglur gilda á Englandi. West Ham tapaði leiknum gegn Englandsmeisturum Chelsea með fimm mörkum gegn engu. Hamrarnir eru í ellefta og næstneðsta sæti ensku deildarinnar með aðeins fimm stig eftir tólf leiki. Hin 28 ára Cascarino hefur leikið sextán landsleiki fyrir Frakkland. Hún er tvíburasystir Delphine Cascarino, leikmanns franska landsliðsins og San Diego Wave í Bandaríkjunum. Enski boltinn Mest lesið Þegar Dagur féll á lyfjaprófi: „Var með magasár í hálft ár“ Handbolti „Eftir síðasta mót sögðu þeir bara strax að þeir vildu fá Ísland“ Handbolti Solskjær ekki lengur líklegastur Enski boltinn Bruno Fernandes hakkaður í gærkvöldi Enski boltinn Mætir Liverpool en fær gæsahúð þegar hann heyrir „You'll Never Walk Alone“ Enski boltinn Guðjón Valur fær Garðar til Gummersbach Handbolti Sjáðu magnaða vörslu hins 43 ára Gordon: „Ein mín besta á ferlinum“ Fótbolti Snýr aftur til Íslands og tekur við ÍBV Íslenski boltinn „Mjög hentugt að fá viku til að koma honum inn í hlutina“ Körfubolti Svarar formanni KKÍ: „Eins og að gráta yfir bensínverði á meðan þú ert á Ferrari“ Körfubolti Fleiri fréttir Fæstir leikir hjá Man Utd síðan í fyrri heimsstyrjöld Mætir Liverpool en fær gæsahúð þegar hann heyrir „You'll Never Walk Alone“ Carrick nú talinn líklegastur til að taka við Man Utd „Myndum að sjálfsögðu taka honum opnum örmum“ Mikel Arteta hrósaði Arne Slot Bruno Fernandes hakkaður í gærkvöldi Dagskráin í dag: Liverpool í bikarnum og síðasta lausa sætið í NFL Solskjær ekki lengur líklegastur Fletcher segir leikmenn Man. Utd viðkvæma Veik von Man. Utd um titil úr sögunni Loksins unnu Hamrarnir eftir framlengdan leik Martinelli og hornspyrnur hetjurnar Bradley frá út tímabilið | Fer Liverpool á markaðinn? Viðsnúningur hjá Leeds sem fer áfram Miðvarðaæði Liverpool Minntust nýlátins félaga og foreldrarnir mættu í klefann Nýr stjóri Chelsea fékk óskabyrjun Draumur Villa lifir en eru dagar Franks taldir? Draumaprinsinn Benoný sendi aðdáendum kveðju Semenyo skoraði eitt af tíu og Hákon hélt hreinu Newcastle áfram eftir bráðabana og mikla dramatík Varði öll þrjú vítin og Sunderland áfram Stoltur af litla bróður eftir sögulegt afrek Benoný tryggði sigurinn á ögurstundu Utandeildarlið henti meisturunum úr keppni Dyche æfur eftir tapið Utan vallar: Dauði knattspyrnustjórans Solskjær hittir forráðamenn Man. Utd Hollywood-endir þegar Forest féll úr bikarnum Tottenham fær brasilískan bakvörð Sjá meira