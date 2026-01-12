Fæstir leikir hjá Man Utd síðan í fyrri heimsstyrjöld Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 12. janúar 2026 12:00 Hinn ungi Shea Lacey hjá Manchester United fékk rauða spjaldið í bikartapinu á móti Brighton & Hove Albion. Getty/Carl Recine Manchester United féll í gær út úr ensku bikarkeppninni eftir tap fyrir Brighton & Hove Albion á heimavelli. Það þýðir að United féll út báðum bikarkeppnunum í fyrstu tilraun á þessari leiktíð. Liðið hafði óvænt dottið út úr enska deildabikarnum á móti D-deildarliði Grimsby Town í lok ágúst. Leikurinn í gær var fyrsti leikur United í enska bikarnum á leiktíðinni og Brighton fór heim með 2-1 sigur sem gaf suðurstrandarliðinu sæti í fjórðu umferðinni. View this post on Instagram A post shared by Sky Sports (@skysports) Slakur árangur á síðustu leiktíð þýddi að United var ekki með í neinni Evrópukeppni. Það voru því engir Evrópuleikir á þessu tímabili. Eftir standa því aðeins deildarleikirnir sem verða alltaf 38 talsins. Manchester United mun því aðeins spila samanlagt fjörutíu keppnisleiki á tímabilinu 2025-26. Þetta verða því fæstir leikir hjá United á einu tímabili síðan í fyrri heimsstyrjöldinni 1914-15 eða fyrir meira en hundrað árum síðan. United lék 39 leiki á tímabilinu 1914-15, 38 leiki í deildinni og liðið féll síðan út við fyrstu hindrun í enska bikarnum á móti The Wednesday, sem er forveri Sheffield Wednesday. Á síðasta tímabili lék Manchester United til samanburðar sextíu leiki, 38 leiki í deildinni, þrjá leiki í bikarnum, þrjá leiki í deildabikarnum, einn leik um Samfélagskjöldinn og fimmtán leiki í Evrópukeppnum. Enski boltinn Manchester United Mest lesið Þegar Dagur féll á lyfjaprófi: „Var með magasár í hálft ár“ Handbolti „Eftir síðasta mót sögðu þeir bara strax að þeir vildu fá Ísland“ Handbolti Solskjær ekki lengur líklegastur Enski boltinn Bruno Fernandes hakkaður í gærkvöldi Enski boltinn Mætir Liverpool en fær gæsahúð þegar hann heyrir „You'll Never Walk Alone“ Enski boltinn Snýr aftur til Íslands og tekur við ÍBV Íslenski boltinn Guðjón Valur fær Garðar til Gummersbach Handbolti Mikel Arteta hrósaði Arne Slot Enski boltinn Magnaður McTominay til bjargar eftir að Conte brjálaðist Fótbolti Stuðningsmenn Færeyinga gista í ferju í Oslóarhöfn Handbolti Fleiri fréttir Fæstir leikir hjá Man Utd síðan í fyrri heimsstyrjöld Mætir Liverpool en fær gæsahúð þegar hann heyrir „You'll Never Walk Alone“ Carrick nú talinn líklegastur til að taka við Man Utd „Myndum að sjálfsögðu taka honum opnum örmum“ Mikel Arteta hrósaði Arne Slot Bruno Fernandes hakkaður í gærkvöldi Dagskráin í dag: Liverpool í bikarnum og síðasta lausa sætið í NFL Solskjær ekki lengur líklegastur Fletcher segir leikmenn Man. Utd viðkvæma Veik von Man. Utd um titil úr sögunni Loksins unnu Hamrarnir eftir framlengdan leik Martinelli og hornspyrnur hetjurnar Bradley frá út tímabilið | Fer Liverpool á markaðinn? Viðsnúningur hjá Leeds sem fer áfram Miðvarðaæði Liverpool Minntust nýlátins félaga og foreldrarnir mættu í klefann Nýr stjóri Chelsea fékk óskabyrjun Draumur Villa lifir en eru dagar Franks taldir? Draumaprinsinn Benoný sendi aðdáendum kveðju Semenyo skoraði eitt af tíu og Hákon hélt hreinu Newcastle áfram eftir bráðabana og mikla dramatík Varði öll þrjú vítin og Sunderland áfram Stoltur af litla bróður eftir sögulegt afrek Benoný tryggði sigurinn á ögurstundu Utandeildarlið henti meisturunum úr keppni Dyche æfur eftir tapið Utan vallar: Dauði knattspyrnustjórans Solskjær hittir forráðamenn Man. Utd Hollywood-endir þegar Forest féll úr bikarnum Tottenham fær brasilískan bakvörð Sjá meira