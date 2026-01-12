Enski boltinn

Bruno Fernandes hakkaður í gær­kvöldi

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Bruno Fernandes öskrar af reiði í bikartapi Manchester United á móti Brighton & Hove Albion á Old Trafford í gær.
Bruno Fernandes öskrar af reiði í bikartapi Manchester United á móti Brighton & Hove Albion á Old Trafford í gær. Getty/Jan Kruge

Þetta var þegar orðið mjög erfitt kvöld fyrir fyrirliða Manchester United eftir að United féll úr ensku bikarkeppninni í gær. Nokkrum klukkustundum síðar varð samfélagsmiðill hans að vettvangi fyrir ringulreið og deilur.

Brotist inn á X-aðgang Bruno Fernandes eftir tap United á móti Brighton í bikarnum.

Fernandes spilaði allar 90 mínúturnar í 2–1 tapi. Vonbrigðaúrslit sem mörkuðu upphafið að kvöldi sem átti eftir að taka óvænta stefnu.

Seinna um kvöldið byrjaði opinber X-aðgangur Fernandes, sem er með yfir 4,5 milljónir fylgjenda, að birta efni sem var augljóslega ótengt portúgalska miðjumanninum. Hann hafði verið hakkaður.

Brotist var inn á X-aðgang Bruno Fernandes í kjölfar taps Manchester United í ensku bikarkeppninni og birt voru undarleg og móðgandi skilaboð.

Eftir því sem ringulreiðin jókst sendi Manchester United frá sér skýra yfirlýsingu á opinberum aðgangi sínum:

„Brotist hefur verið inn á X-aðgang Bruno Fernandes. Aðdáendur ættu ekki að bregðast við neinum færslum eða einkaskilaboðum,“ sagði í skilaboðum frá félaginu

Þrátt fyrir viðvörunina hélt einstaklingurinn á bak við innbrotið áfram að birta færslur og svör og gerði jafnvel grín að aðstæðunum með skilaboðum eins og: „Eruð þið ekki að skemmta ykkur?“

Meðal ögrandi færslna var mynd af stigatöflunni á Anfield, sem minnti á 7–0 sigur Liverpool á United í mars 2023.

Tölvuþrjóturinn svaraði einnig beint aðdáendum og leikmönnum, þar á meðal með kaldhæðnislegu svari til unga og efnilega leikmannsins Shea Lacey, sem hafði beðist opinberlega afsökunar eftir að hafa fengið rautt spjald gegn Brighton.

Fyrir atvikið voru aðeins rúmlega fimm hundruð færslur á aðgangi Fernandes, sem hefur verið virkur síðan í apríl 2019. Nýjasta lögmæta færslan hans markaði 300. leik hans fyrir Manchester United, sem haldið var upp á í október.

Löngu eftir miðnætti hélt aðgangurinn áfram að birta færslur á meðan starfsmenn félagsins unnu að því að ná aftur stjórn.

