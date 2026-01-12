Þetta var þegar orðið mjög erfitt kvöld fyrir fyrirliða Manchester United eftir að United féll úr ensku bikarkeppninni í gær. Nokkrum klukkustundum síðar varð samfélagsmiðill hans að vettvangi fyrir ringulreið og deilur.
Brotist inn á X-aðgang Bruno Fernandes eftir tap United á móti Brighton í bikarnum.
Fernandes spilaði allar 90 mínúturnar í 2–1 tapi. Vonbrigðaúrslit sem mörkuðu upphafið að kvöldi sem átti eftir að taka óvænta stefnu.
Bruno Fernandes’s X account has been hacked. Supporters should not engage with any of the posts or direct messages.— Manchester United (@ManUtd) January 11, 2026
Bruno Fernandes’s X account has been hacked. Supporters should not engage with any of the posts or direct messages.
Seinna um kvöldið byrjaði opinber X-aðgangur Fernandes, sem er með yfir 4,5 milljónir fylgjenda, að birta efni sem var augljóslega ótengt portúgalska miðjumanninum. Hann hafði verið hakkaður.
Brotist var inn á X-aðgang Bruno Fernandes í kjölfar taps Manchester United í ensku bikarkeppninni og birt voru undarleg og móðgandi skilaboð.
Eftir því sem ringulreiðin jókst sendi Manchester United frá sér skýra yfirlýsingu á opinberum aðgangi sínum:
„Brotist hefur verið inn á X-aðgang Bruno Fernandes. Aðdáendur ættu ekki að bregðast við neinum færslum eða einkaskilaboðum,“ sagði í skilaboðum frá félaginu
Þrátt fyrir viðvörunina hélt einstaklingurinn á bak við innbrotið áfram að birta færslur og svör og gerði jafnvel grín að aðstæðunum með skilaboðum eins og: „Eruð þið ekki að skemmta ykkur?“
Meðal ögrandi færslna var mynd af stigatöflunni á Anfield, sem minnti á 7–0 sigur Liverpool á United í mars 2023.
Tölvuþrjóturinn svaraði einnig beint aðdáendum og leikmönnum, þar á meðal með kaldhæðnislegu svari til unga og efnilega leikmannsins Shea Lacey, sem hafði beðist opinberlega afsökunar eftir að hafa fengið rautt spjald gegn Brighton.
A neat thread of all of Bruno Fernandes' hacked tweets, in the order they were written. 👇 pic.twitter.com/nsIrSiqBey— Dead Star (@DeadStarLegacy) January 12, 2026
A neat thread of all of Bruno Fernandes' hacked tweets, in the order they were written. 👇 pic.twitter.com/nsIrSiqBey
Fyrir atvikið voru aðeins rúmlega fimm hundruð færslur á aðgangi Fernandes, sem hefur verið virkur síðan í apríl 2019. Nýjasta lögmæta færslan hans markaði 300. leik hans fyrir Manchester United, sem haldið var upp á í október.
Löngu eftir miðnætti hélt aðgangurinn áfram að birta færslur á meðan starfsmenn félagsins unnu að því að ná aftur stjórn.