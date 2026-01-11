Solskjær ekki lengur líklegastur Sindri Sverrisson skrifar 11. janúar 2026 22:27 Michael Carrick og Ole Gunnar Solskjær þekkjast vel en talið er að aðeins annar þeirra verði ráðinn til að stýra Manchester United út tímabilið. Getty/Andry Kelvin Eftir starfsviðtöl helgarinnar má búast við því að Manchester United tilkynni um nýjan knattspyrnustjóra sem allra fyrst, jafnvel strax á morgun. Norðmaðurinn Ole Gunnar Solskjær og Englendingurinn Michael Carrick hafa núna báðir mætt í viðtal til forráðamanna United. Samkvæmt grein The Guardian í kvöld leiddu viðtölin til þess að Carrick er nú líklegastur til að taka við liðinu, sem bráðabirgðastjóri út yfirstandandi leiktíð. https://t.co/MjHgnWjVal ‘Michael Carrick has emerged from the interview process as the favourite ahead of Ole Gunnar Solskjær to be Manchester United’s interim manager for the rest of the season, with the club’s executive expected to seal the decision on Monday…’— jamie jackson (@JamieJackson___) January 11, 2026 Solskjær fékk slíkt tækifæri í desember 2018, þegar Jose Mourinho var rekinn, og var svo ráðinn til frambúðar í mars 2019 áður en hann var á endanum rekinn í nóvember 2021. The Guardian segir að talið hafi verið líklegast að Solskjær yrði aftur ráðinn nú, eftir brottrekstur Rúben Amorim fyrir viku og leikina tvo sem Darren Fletcher hefur verið við stjórnvölinn síðan þá. Það hafi hins vegar, samkvæmt heimildum miðilsins, breyst eftir starfsviðtölin. Fletcher, sem stýrt hefur U18-liði United, sagði eftir 2-1 tapið gegn Brighton í dag í enska bikarnum, að hann hefði ekki hugmynd um hvað nú tæki við hjá sér. Hann byggist við því að fá upplýsingar um það þegar hann myndi mæta á Carrington æfingasvæðið á morgun. Forráðamenn United eru sagðir vilja ganga frá ráðningu á nýjum bráðabirgðastjóra sem fyrst til þess að hann hafi sem mestan tíma til að undirbúa grannaslaginn við Manchester City á laugardaginn. Nýr bráðabirgðastjóri tekur við United í afar brattri brekku. Liðið er ekki í neinni Evrópukeppni, féll úr leik við fyrstu hindrun í bæði bikarnum og deildabikarnum, og mun því aðeins spila 40 leiki á þessari leiktíð sem hefur ekki gerst í yfir hundrað ár. Þá er liðið í 7. sæti úrvalsdeildarinnar og ef að næstu tveir leikir, gegn City og Arsenal, tapast má ætla að liðið dragist niður í neðri helming töflunnar nú þegar eina keppikefli þess er að ná Evrópusæti, og þá auðvitað helst sæti í Meistaradeild Evrópu. Enski boltinn Mest lesið Uppgjörið: Frakkland - Ísland 31-29 | Jákvæð teikn þrátt fyrir tap Handbolti Miðvarðaæði Liverpool Enski boltinn Uppgjörið Stjarnan - Grindavík 100-77 | Aftur fór Stjarnan illa með Grindavík Körfubolti Veik von Man. Utd um titil úr sögunni Enski boltinn Pavel hjálpar Grindvíkingum Körfubolti Ljósmyndari pompaði á rassinn eftir öskur Kane Körfubolti Gekk í skrokk á liðsfélaga í miðjum leik Fótbolti Martinelli og hornspyrnur hetjurnar Enski boltinn „Elli“ gerði Alfreð og hans mönnum lífið leitt Handbolti Alfreð fagnaði aftur gegn Degi fyrir EM Handbolti Fleiri fréttir Solskjær ekki lengur líklegastur Fletcher segir leikmenn Man. Utd viðkvæma Veik von Man. Utd um titil úr sögunni Loksins unnu Hamrarnir eftir framlengdan leik Martinelli og hornspyrnur hetjurnar Bradley frá út tímabilið | Fer Liverpool á markaðinn? Viðsnúningur hjá Leeds sem fer áfram Miðvarðaæði Liverpool Minntust nýlátins félaga og foreldrarnir mættu í klefann Nýr stjóri Chelsea fékk óskabyrjun Draumur Villa lifir en eru dagar Franks taldir? Draumaprinsinn Benoný sendi aðdáendum kveðju Semenyo skoraði eitt af tíu og Hákon hélt hreinu Newcastle áfram eftir bráðabana og mikla dramatík Varði öll þrjú vítin og Sunderland áfram Stoltur af litla bróður eftir sögulegt afrek Benoný tryggði sigurinn á ögurstundu Utandeildarlið henti meisturunum úr keppni Dyche æfur eftir tapið Utan vallar: Dauði knattspyrnustjórans Solskjær hittir forráðamenn Man. Utd Hollywood-endir þegar Forest féll úr bikarnum Tottenham fær brasilískan bakvörð Dómarar lyfjaprófaðir vegna kókaínneyslu Coote Saka skrifar undir nýjan langtímasamning við Arsenal „Við erum aðhlátursefni,“ segja stuðningsmenn Man Utd Bað Liverpool-leikmanninn afsökunar Semenyo tekur treyjunúmer Yaya Touré Svona var stórleikurinn: Átti Liverpool að fá víti? „Gabi vildi ekki gera honum neitt slæmt“ Sjá meira