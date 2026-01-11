Enski boltinn

Solskjær ekki lengur lík­legastur

Sindri Sverrisson skrifar
Michael Carrick og Ole Gunnar Solskjær þekkjast vel en talið er að aðeins annar þeirra verði ráðinn til að stýra Manchester United út tímabilið.
Eftir starfsviðtöl helgarinnar má búast við því að Manchester United tilkynni um nýjan knattspyrnustjóra sem allra fyrst, jafnvel strax á morgun.

Norðmaðurinn Ole Gunnar Solskjær og Englendingurinn Michael Carrick hafa núna báðir mætt í viðtal til forráðamanna United.

Samkvæmt grein The Guardian í kvöld leiddu viðtölin til þess að Carrick er nú líklegastur til að taka við liðinu, sem bráðabirgðastjóri út yfirstandandi leiktíð.

Solskjær fékk slíkt tækifæri í desember 2018, þegar Jose Mourinho var rekinn, og var svo ráðinn til frambúðar í mars 2019 áður en hann var á endanum rekinn í nóvember 2021.

The Guardian segir að talið hafi verið líklegast að Solskjær yrði aftur ráðinn nú, eftir brottrekstur Rúben Amorim fyrir viku og leikina tvo sem Darren Fletcher hefur verið við stjórnvölinn síðan þá. Það hafi hins vegar, samkvæmt heimildum miðilsins, breyst eftir starfsviðtölin.

Fletcher, sem stýrt hefur U18-liði United, sagði eftir 2-1 tapið gegn Brighton í dag í enska bikarnum, að hann hefði ekki hugmynd um hvað nú tæki við hjá sér. Hann byggist við því að fá upplýsingar um það þegar hann myndi mæta á Carrington æfingasvæðið á morgun.

Forráðamenn United eru sagðir vilja ganga frá ráðningu á nýjum bráðabirgðastjóra sem fyrst til þess að hann hafi sem mestan tíma til að undirbúa grannaslaginn við Manchester City á laugardaginn.

Nýr bráðabirgðastjóri tekur við United í afar brattri brekku. Liðið er ekki í neinni Evrópukeppni, féll úr leik við fyrstu hindrun í bæði bikarnum og deildabikarnum, og mun því aðeins spila 40 leiki á þessari leiktíð sem hefur ekki gerst í yfir hundrað ár. 

Þá er liðið í 7. sæti úrvalsdeildarinnar og ef að næstu tveir leikir, gegn City og Arsenal, tapast má ætla að liðið dragist niður í neðri helming töflunnar nú þegar eina keppikefli þess er að ná Evrópusæti, og þá auðvitað helst sæti í Meistaradeild Evrópu.

