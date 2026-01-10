Nýr stjóri Chelsea fékk óskabyrjun Sindri Sverrisson skrifar 10. janúar 2026 22:04 Marc Guiu fagnar eftir að hafa skorað eitt marka Chelsea gegn Charlton í kvöld. Getty/Darren Walsh Liam Rosenior þurfti aldrei að hafa miklar áhyggjur í sínum fyrsta leik sem þjálfari Chelsea, þegar liðið lagði Charlton að velli í ensku bikarkeppninni í fótbolta í kvöld. Charlton situr neðarlega í ensku B-deildinni og það mátti því búast við þægilegum leik fyrir heimsmeistarana í þessum Lundúnaslag. Sú varð raunin og Chelsea vann að lokum 5-1 sigur eftir tvö mörk í uppbótartímanum. Sigurinn hefði getað orðið mun torsóttari ef Jorrel Hato hefði ekki brotið ísinn fyrir Chelsea rétt fyrir lok fyrri hálfleiks, með sannkölluðu þrumuskoti. Tosin Adarabioyo tvöfaldaði svo forskotið snemma í seinni hálfleik með frábærum skalla, eftir aukaspyrnu Facundo Buonanotte. Heimamenn gáfust samt ekki upp og hinn stæðilegi Miles Leaburn minnkaði muninn í 2-1 á 57. mínútu en Marc Guiu gerði sitt besta til að slökkva allar vonir Charlton með marki fimm mínútum síðar. Eftir það var aldrei hætta á öðru en að Chelsea færi áfram í 32-liða úrslitin og þeir Pedro Neto og Enzo Fernández innsigluðu sigurinn í lokin. Neto skoraði upp á sitt einsdæmi, laglegt mark, áður en Estevao krækti í vítaspyrnu eftir laglega takta og Enzo skoraði úr henni. Rosenior fær öllu þyngra próf í næsta leik þegar Chelsea mætir Arsenal í undanúrslitum enska deildabikarsins, á miðvikudagskvöld. Enski boltinn Tengdar fréttir Draumur Villa lifir en eru dagar Franks taldir? Aston Villa sló Tottenham út í 64-liða úrslitum ensku bikarkeppninnar í fótbolta í kvöld, með 2-1 sigri í Lundúnum. Þar með aukast enn raunir Tottenham-manna en stórkostlegt tímabil Villa heldur áfram. 10. janúar 2026 19:30 Semenyo skoraði eitt af tíu og Hákon hélt hreinu Antoine Semenyo er kominn í gang hjá nýjum vinnuveitendum. Hann skoraði eitt marka Manchester City í 10-1 sigri á Exeter í enska bikarnum er hann þreytti frumraun sína. Hákon Rafn Valdimarsson komst þá áfram og hélt hreinu fyrir Brentford. 10. janúar 2026 16:57 Newcastle áfram eftir bráðabana og mikla dramatík Eftir ótrúlega dramatík, vítakeppni og bráðabana er Newcastle komið áfram í 32-liða úrslit ensku bikarkeppninnar í fótbolta, með sigri gegn Bournemouth í úrvalsdeildarslag í dag. 10. janúar 2026 16:35 Utandeildarlið henti meisturunum úr keppni Utandeildarlið Macclesfield gerði sér lítið fyrir og sló bikarmeistara Crystal Palace úr leik í ensku bikarkeppninni í fótbolta. 10. janúar 2026 14:12 Mest lesið Utan vallar: Dauði knattspyrnustjórans Enski boltinn Græðir milljón á dag með nýjum samningi Sport Svindluðu á þolprófi og fá ekki að dæma á EM Handbolti Draumur Villa lifir en eru dagar Franks taldir? Enski boltinn Róbert með þrennu í sigri KR Íslenski boltinn Glódís þarf að sjá á eftir vinkonu Fótbolti Alfreð aðstoðaði Frey á Spáni Fótbolti Newcastle áfram eftir bráðabana og mikla dramatík Enski boltinn Zidane gat ekki stöðvað för Nígeríu í undanúrslit Fótbolti Týndi gleðinni: „Þetta er mitt heimili“ Körfubolti Fleiri fréttir Nýr stjóri Chelsea fékk óskabyrjun Draumur Villa lifir en eru dagar Franks taldir? Draumaprinsinn Benoný sendi aðdáendum kveðju Semenyo skoraði eitt af tíu og Hákon hélt hreinu Newcastle áfram eftir bráðabana og mikla dramatík Varði öll þrjú vítin og Sunderland áfram Stoltur af litla bróður eftir sögulegt afrek Benoný tryggði sigurinn á ögurstundu Utandeildarlið henti meisturunum úr keppni Dyche æfur eftir tapið Utan vallar: Dauði knattspyrnustjórans Solskjær hittir forráðamenn Man. Utd Hollywood-endir þegar Forest féll úr bikarnum Tottenham fær brasilískan bakvörð Dómarar lyfjaprófaðir vegna kókaínneyslu Coote Saka skrifar undir nýjan langtímasamning við Arsenal „Við erum aðhlátursefni,“ segja stuðningsmenn Man Utd Bað Liverpool-leikmanninn afsökunar Semenyo tekur treyjunúmer Yaya Touré Svona var stórleikurinn: Átti Liverpool að fá víti? „Gabi vildi ekki gera honum neitt slæmt“ Sjáðu lætin í lokin: „Þetta var algjörlega til skammar“ Arsenal með sex stiga forskot eftir blautan slag Lið Arsenal og Liverpool: Enginn Ekitike í stórleiknum Kudus bætir gráu ofan á svart Fyrirliði Tottenham virtist ásaka stjórnendur félagsins um lygar Vandræðalegt víti: „Hvað var þetta?“ Sakfelldur fyrir að framleiða barnaníðsefni en fer ekki í fangelsi „Við erum meistarar, ekki þeir“ Hversu lengi þolir Liverpool-fólk þennan hundleiðinlega fótbolta? Sjá meira