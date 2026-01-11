Minntust nýlátins félaga og foreldrarnir mættu í klefann Sindri Sverrisson skrifar 11. janúar 2026 08:02 Isaac Buckley-Ricketts og Paul Dawson voru skælbrosandi eftir sigurinn ótrúlega, þó að síðustu vikur hafi verið erfiðar fyrir alla hjá Macclesfield. Getty/Michael Regan Ethan McLeod, sem lést í bílslysi aðeins 21 árs gamall rétt fyrir jól, var Macclesfield-mönnum hugleikinn þegar þeir fögnuðu hreint ótrúlegum sigri utandeildarliðsins á ríkjandi bikarmeisturum Crystal Palace, í ensku bikarkeppninni í fótbolta í gær. „Ég hugsaði það með mér þegar lokaflautið gall. Ethan var hérna í dag,“ sagði Isaac Buckley-Ricketts, maðurinn sem skoraði seinna mark Macclesfield í 2-1 sigrinum gegn Palace í gær, áður en hann fékk hreinlega kökk í hálsinn. "I was thinking about it when the final whistle went, Ethan was here" ❤️Isaac Buckley-Ricketts dedicates Macclesfield FC's victory over Crystal Palace to Ethan McLeod who sadly passed away last month. 🎙️ @OliviaBuzaglo | 📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/fXyQhnLQa3— Football on TNT Sports (@footballontnt) January 10, 2026 McLeod lést þann 17. desember síðastliðinn. Fyrsta leik Macclesfield eftir andlát hans var frestað en liðið hafði svo þurft að spila þrjá deildarleiki áður en kom að bikarleiknum í gær. John Rooney, þjálfari Macclesfield og bróðir Wayne Rooney, minntist einnig McLeod bæði fyrir og eftir leik. Þá voru foreldrar McLeod sérstakir gestir á leiknum í dag og komu inn í búningsklefa eftir leik til þess að faðma liðsfélaga sonar síns og óska þeim til hamingju. Ethan McLeod’s parents join players and staff in the dressing room after Macclesfield FC's historic win ❤️📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/UKo0Dh4EVo— Football on TNT Sports (@footballontnt) January 10, 2026 „Ég fékk hann til liðsins og heillaðist að honum frá fyrsta degi. Hann var algjör demantur – lífið og sálin í búningsklefanum. Hann var alltaf með bros á vör,“ sagði þjálfarinn John Rooney í aðdraganda leiksins. Robert Smethurst, eigandi Macclesfield, sagði að leikmenn hefðu með sigrinum á Palace unnið sér inn ferð í sólina á Ibiza. Hann var sömuleiðis í hópi þeirra sem minntust McLeod sérstaklega. „Ethan hjálpaði okkur rosalega við að komast hingað og ég get aldrei fyllilega þakkað honum og hans fjölskyldu,“ sagði Smethurst. Það verður svo að koma í ljós hvaða mótherji bíður Macclesfield í 32-liða úrslitunum en áfram verður spilað í enska bikarnum í dag og á morgun. Enski boltinn Mest lesið Ljósmyndari pompaði á rassinn eftir öskur Kane Körfubolti Draumaprinsinn Benoný sendi aðdáendum kveðju Enski boltinn Dagskráin: Arsenal og Man. Utd á ferð og NFL-veislan heldur áfram Sport Þriðji Kaninn mættur til bjargar nýliðunum Körfubolti Zidane gat ekki stöðvað för Nígeríu í undanúrslit Fótbolti Minntust nýlátins félaga og foreldrarnir mættu í klefann Enski boltinn Nýr stjóri Chelsea fékk óskabyrjun Enski boltinn Hildur lenti í ótrúlegri hakkavél Fótbolti „Of margir lykilleikmenn sem fundu sig ekki í dag“ Handbolti Stoltur af litla bróður eftir sögulegt afrek Enski boltinn Fleiri fréttir Minntust nýlátins félaga og foreldrarnir mættu í klefann Nýr stjóri Chelsea fékk óskabyrjun Draumur Villa lifir en eru dagar Franks taldir? Draumaprinsinn Benoný sendi aðdáendum kveðju Semenyo skoraði eitt af tíu og Hákon hélt hreinu Newcastle áfram eftir bráðabana og mikla dramatík Varði öll þrjú vítin og Sunderland áfram Stoltur af litla bróður eftir sögulegt afrek Benoný tryggði sigurinn á ögurstundu Utandeildarlið henti meisturunum úr keppni Dyche æfur eftir tapið Utan vallar: Dauði knattspyrnustjórans Solskjær hittir forráðamenn Man. Utd Hollywood-endir þegar Forest féll úr bikarnum Tottenham fær brasilískan bakvörð Dómarar lyfjaprófaðir vegna kókaínneyslu Coote Saka skrifar undir nýjan langtímasamning við Arsenal „Við erum aðhlátursefni,“ segja stuðningsmenn Man Utd Bað Liverpool-leikmanninn afsökunar Semenyo tekur treyjunúmer Yaya Touré Svona var stórleikurinn: Átti Liverpool að fá víti? „Gabi vildi ekki gera honum neitt slæmt“ Sjáðu lætin í lokin: „Þetta var algjörlega til skammar“ Arsenal með sex stiga forskot eftir blautan slag Lið Arsenal og Liverpool: Enginn Ekitike í stórleiknum Kudus bætir gráu ofan á svart Fyrirliði Tottenham virtist ásaka stjórnendur félagsins um lygar Vandræðalegt víti: „Hvað var þetta?“ Sakfelldur fyrir að framleiða barnaníðsefni en fer ekki í fangelsi „Við erum meistarar, ekki þeir“ Sjá meira