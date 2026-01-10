Draumaprinsinn Benoný sendi aðdáendum kveðju Sindri Sverrisson skrifar 10. janúar 2026 19:00 Benoný er sjálfsagt sannkallaður draumaprins í hugum stuðningsmanna Stockport County í dag. Samsett/Stockport County Benoný Breki Andrésson var svo sannarlega hetja Stockport County í dag með sínu fyrsta marki í ensku C-deildinni í fótbolta á þessari leiktíð. Benoný átti sannkallaða draumainnkomu og skoraði eina mark leiksins í sigri gegn Huddersfield, á sjöttu mínútu uppbótartímans, við mikinn fögnuð, eftir að hafa komið inn á sem varamaður. Markið má sjá hér að neðan. View this post on Instagram A post shared by @efl Þessi tvítugi markaskorari, handhafi markametsins í efstu deild á Íslandi, fékk svo síma í hendurnar eftir leikinn til að aðdáendur Stockport gætu fengið kveðju frá draumaprinsi dagsins: View this post on Instagram A post shared by Stockport County (@stockportcounty) „Hæ County-stuðningsmenn. Takk kærlega fyrir stuðninginn, hann var frábær. Ég er ánægður að hafa skorað þetta mark og get ekki beðið eftir að sjá ykkur í næsta leik,“ sagði Benoný á Instagram-síðu Stockport. Sigurinn var afar mikilvægur því Stockport er nú í 4. sæti með 42 stig eftir 25 leiki, aðeins þremur stigum á undan Huddersfield sem hefur þó leikið einum leik meira. Stockport er sex stigum frá Lincoln í 2. sæti en tvö efstu liðin komast beint upp í B-deild á meðan að liðin í 3.-6. sæti spila um eitt laust sæti. Enski boltinn Mest lesið Utan vallar: Dauði knattspyrnustjórans Enski boltinn Græðir milljón á dag með nýjum samningi Sport Svindluðu á þolprófi og fá ekki að dæma á EM Handbolti Róbert með þrennu í sigri KR Íslenski boltinn Draumur Villa lifir en eru dagar Franks taldir? Enski boltinn Alfreð aðstoðaði Frey á Spáni Fótbolti Glódís þarf að sjá á eftir vinkonu Fótbolti Newcastle áfram eftir bráðabana og mikla dramatík Enski boltinn Týndi gleðinni: „Þetta er mitt heimili“ Körfubolti „Maður fann andrúmsloftið breytast“ Sport Fleiri fréttir Draumur Villa lifir en eru dagar Franks taldir? Draumaprinsinn Benoný sendi aðdáendum kveðju Semenyo skoraði eitt af tíu og Hákon hélt hreinu Newcastle áfram eftir bráðabana og mikla dramatík Varði öll þrjú vítin og Sunderland áfram Stoltur af litla bróður eftir sögulegt afrek Benoný tryggði sigurinn á ögurstundu Utandeildarlið henti meisturunum úr keppni Dyche æfur eftir tapið Utan vallar: Dauði knattspyrnustjórans Solskjær hittir forráðamenn Man. Utd Hollywood-endir þegar Forest féll úr bikarnum Tottenham fær brasilískan bakvörð Dómarar lyfjaprófaðir vegna kókaínneyslu Coote Saka skrifar undir nýjan langtímasamning við Arsenal „Við erum aðhlátursefni,“ segja stuðningsmenn Man Utd Bað Liverpool-leikmanninn afsökunar Semenyo tekur treyjunúmer Yaya Touré Svona var stórleikurinn: Átti Liverpool að fá víti? „Gabi vildi ekki gera honum neitt slæmt“ Sjáðu lætin í lokin: „Þetta var algjörlega til skammar“ Arsenal með sex stiga forskot eftir blautan slag Lið Arsenal og Liverpool: Enginn Ekitike í stórleiknum Kudus bætir gráu ofan á svart Fyrirliði Tottenham virtist ásaka stjórnendur félagsins um lygar Vandræðalegt víti: „Hvað var þetta?“ Sakfelldur fyrir að framleiða barnaníðsefni en fer ekki í fangelsi „Við erum meistarar, ekki þeir“ Hversu lengi þolir Liverpool-fólk þennan hundleiðinlega fótbolta? Tækifæri fyrir Fanneyju eftir að Häcken lánaði markvörðinn til Liverpool Sjá meira