Það ríkir mikil spenna fyrir stórleik Arsenal og Liverpool í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld. Byrjunarliðin hafa nú verið tilkynnt.
Leikurinn fer fram á Emirates-leikvangi Arsenal og hefst klukkan 20, á Sýn Sport.
Arsenal er efst í deildinni, nú með fimm stiga forskot á Manchester City og Aston Villa, og fjórtán stiga forskot á Liverpool sem er í 4. sæti með halarófu af liðum rétt á eftir sér í harðri baráttu um meistaradeildarsæti.
Liverpool verður án Hugo Ekitike í kvöld en vonir stóðu til að hann yrði í leikmannahópnum eftir meiðsli. Alexander Isak og Mohamed Salah eru sem fyrr ekki með og það verður Cody Gakpo sem byrjar fremstur.
Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie, Zubimendi, Rice, Ödegaard, Saka, Trossard, Gyökeres.
Varamenn: Arrizabalaga, White, Jesus, Eze, Martinelli, Norgaard, Madueke, Merino, Lewis-Skelly.
Liverpool: Alisson, Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez, MacAllister, Gravenberch, Szoboszlai, Frimpong, Wirtz, Gakpo.
Varamenn: Mamardashvili, Woodman, Gomez, Chiesa, Jones, Robertson, Nyoni, Ramsay, Ngumoha.