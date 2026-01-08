Arsenal með sex stiga forskot eftir blautan slag Sindri Sverrisson skrifar 8. janúar 2026 21:40 Bukayo Saka og Milos Kerkez mættust nokkrum sinnum í kvöld. Getty/Justin Setterfield Þrátt fyrir að sigurgöngu Arsenal hafi lokið í kvöld er liðið komið með sex stiga forskot á toppi ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta, eftir markalaust jafntefli í stórleiknum gegn Liverpool í Lundúnum. Úrhellisrigning var fyrir leik og á meðan á honum stóð en bleytan hjálpaði þó ekki til við að búa til mörk að þessu sinni. Arsenal var sterkari aðilinn í fyrri hálfleik og skapaði sér nokkur færi en Liverpool var þó nær því að skora, þegar Conor Bradley fékk boltann óvænt frá David Raya og náði skoti yfir markvörðinn en í þverslána. Liverpool have hit the woodwork more times than any other side in the Premier League since the start of last season (31) 🤏💻 @Squawka pic.twitter.com/jKVNsJg2a9— Football on TNT Sports (@footballontnt) January 8, 2026 Declan Rice og Bukayo Saka fengu tækifæri til að skora rétt fyrir hlé en tókst það ekki. Seinni hálfleikur var hins vegar afar tíðindalítill og hvorugt liðanna átti skot á rammann fyrr en í uppbótartíma, þegar varamaðurinn Gabriel Jesus átti lausan skalla í hendur Alisson og Gabriel Martinelli skot úr þröngu færi sem Alisson varði einnig. Miðvörðurinn Gabriel var svo nálægt því að skora sigurmark með skalla eftir hornspyrnu á síðustu sekúndu en setti boltann rétt framhjá. Jesus var á bakvið hann, í enn betra færi, en náði ekki til boltans og í kjölfarið var flautað til leiksloka. Eins og fyrr segir er Arsenal nú með sex stiga forskot á toppnum, á Manchester City og Aston Villa sem hafa 43 stig hvort, þegar 21 umferð af 38 er lokið. Liverpool er svo í 4. sæti með 35 stig, tveimur stigum á undan Brentford og þremur á undan Newcastle og Manchester United. Nú tekur við bikarhelgi þar sem Arsenal sækir Portsmouth heim á sunnudaginn en Liverpool tekur á móti Barnsley á mánudagskvöld. Enski boltinn Arsenal FC Liverpool FC