Sakfelldur fyrir að framleiða barnaníðsefni en fer ekki í fangelsi Ágúst Orri Arnarson skrifar 8. janúar 2026 14:01 David Coote hefur brotið ýmis lög undanfarin ár. Rob Newell - CameraSport via Getty Images Fyrrum úrvalsdeildardómarinn David Coote hlaut níu mánaða skilorðsbundinn fangelsisdóm fyrir að framleiða barnaníðsefni. Hann mun því ekki þurfa að sitja inni en mun sinna 150 klukkustunda samfélagsþjónustu. Coote játaði sekt sína í október síðastliðnum, eftir að hafa upphaflega neitað sök, og dómur var uppkveðinn í dag. Hann var sakfelldur fyrir að framleiða kynferðislegt myndefni af fimmtán ára barni. Myndbandið fannst á hörðum diski á heimili Coote og var síðast opnað í janúar 2020. Coote dæmdi síðast leik í ensku úrvalsdeildinni í október 2024 en var rekinn af enska knattspyrnusambandinu eftir að myndband þar sem hann úthúðaði Jürgen Klopp, þáverandi knattspyrnustjóra Liverpool, fór í dreifingu. Ekki nóg með það heldur bannaði UEFA, Knattspyrnusamband Evrópu, Coote eftir að myndir af honum að sjúga hvítt duft í gegnum upprúllaðan peningaseðil á EM 2024 komu fram í dagsljósið. Enski boltinn Tengdar fréttir Coote skipulagði dóppartí rétt fyrir leik sem hann dæmdi Vandræði enska dómarans Davids Coote virðast engan endi ætla að taka. Nú er komið í ljós að hann reyndi að skipuleggja eiturlyfjapartí meðan hann var fjórði dómari á leik Tottenham og Manchester City í enska deildabikarnum í síðasta mánuði. 15. nóvember 2024 08:01 Myndband sýnir dómara urða yfir Liverpool og kalla Klopp kuntu Myndband sem virðist sýna David Coote, dómara í ensku úrvalsdeildinni, tala með afar niðrandi hætti um Liverpool og þáverandi stjóra liðsins, Jürgen Klopp, er í dreifingu á samfélagsmiðlum. 11. nóvember 2024 15:15