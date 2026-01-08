Ekki komið til héraðssaksóknara

Innlent

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Fólkið fannst látið á Edition hótelinu.
Fólkið fannst látið á Edition hótelinu. Vísir/Anton Brink

Mál franskrar konu sem grunuð er um að hafa banað eiginmanni sínum og dóttur á Edition-hótelinu í miðborg Reykjavíkur í júní á síðasta ári er ekki enn komið á borð héraðssaksóknara.

Fréttin uppfærð klukkan 13:04:

Í upprunalegri frétt var haft eftir Ríkisútvarpinu að málið væri komið á borð héraðssaksóknara. Ríkisútvarpið hafði það eftir E. Agnesi Kristínardóttur,  yfirlögregluþjóni miðlægrar rannsóknardeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Um rangar upplýsingar var að ræða. 

Þetta staðfestir lögregla við Ríkisútvarpið. Líkt og komið hefur fram gengur konan laus en er í farbanni hér á landi og er það í gildi til 27. febrúar næstkomandi. Þarf konan að tilkynna sig nokkrum sinnum í viku á lögreglustöð og er hún yfirheyrð nokkuð reglulega af lögreglu. Konan og fjölskylda hennar eru frönsk en voru búsett á Írlandi.

Konan var handtekin laugardaginn 14. júní eftir að starfsmaður Edition hótelsins í Reykjavík kom að henni særðri á hótelherbergi fjölskyldunnar. Eiginmaður hennar og dóttir voru úrskurðuð látin á vettvangi.

Fram hefur komið að lögreglan á Írlandi hafi ráðist í húsleit þar í landi að beiðni kollega sinna á Íslandi og munir sem fundust við leitina komnir til landsins. Lögreglan hér á landi hefur tekið við gögnum erlendis frá.

Konan var úrskurðuð í gæsluvarðhald þann 15. júní og sat í því í rúmar fjórtán vikur, til 24. september. Hámarkstími gæsluvarðhalds er tólf vikur, nema mál hafi verið höfðað gegn sakborningi eða brýnir rannsóknarhagsmunir krefjist þess.

Fréttin hefur verið uppfærð. 

