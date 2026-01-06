Hildur Björnsdóttir verður áfram oddviti framboðslista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík í borgarstjórnarkosningum 16. maí næstkomandi. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Verði, fulltrúaráði sjálfstæðisfélaganna í Reykjavík.
Líkt og Vísir greindi frá í morgun hyggst Guðlaugur Þór Þórðarson ekki bjóða sig fram gegn Hildi. Hann sagðist ekki vilja ala á flokkadráttum í Sjálfstæðisflokknum og sagðist styðja Hildi. Þrálátur orðrómur hafði verið uppi um marga mánaða skeið að hann myndi bjóða sig fram.
„Yfirkjörstjórn Varðar, fulltrúaráðs sjálfstæðisfélaganna í Reykjavík úrskurðaði framboð hennar í fyrsta sæti gilt síðdegis í dag. Aðeins eitt framboð barst í fyrsta sæti svo að ekki kemur til leiðtogaprófkjörs eins og til stóð,“ segir í tilkynningunni.
„Framundan er kosning kjörnefndar Varðar sem fram fer í næstu viku og verður nánar auglýst í þessari viku. Kjörnefndin hefur það hlutverk að gera tillögu að framboðslista til Varðar, fulltrúaráðs sjálfstæðisfélaganna í Reykjavík.“
Greint var frá því um helgina að fylgi Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík hefði aukist um tvö prósentustig milli mánaða, samkvæmt könnun Gallup. Flokkurinn undir leiðsögn Hildar mældist með 35,5 prósent fylgi og gæti ef kosningar fara svo í maí myndað meirihluta með Viðreisn og Miðflokknum.
Hildur sagði í samtali við Vísi fyrr í dag að þau Guðlaugur Þór hafi átt í góðu samtali undanfarið, líkt og mörg ár á undan, en ákvörðun um að gefa ekki kost á sér hafi alfarið verið hans. Hún kvaðst ekki myndu sakna þess að fara í hressandi oddvitaslag við Guðlaug Þór og sagðist full tilhlökkunar til að taka þátt í kosningunum í vor.
„Sjálfstæðisflokkurinn er auðvitað langstærsti flokkur landsins, við höfum gríðarlegan styrk á sveitarstjórnarstiginu og erum full tilhlökkunar til að eiga samtal við íbúa um land allt fyrir komandi kosningar. Við erum auðvitað í dauðafæri í borginni. Ítrekaðar mælingar benda til þess að það sé skýrt ákall eftir breytingum í borginni og vilji til þess að Sjálfstæðisflokkurinn leiði þær breytingar. Við finnum til ábyrgðar og erum reiðubúin að vinna fyrir fólkið í borginni.“
