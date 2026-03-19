Innlent

Vonskuveður víðast hvar og Eyjólfur varði Fljótagöng

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum fjöllum við um vonskuveðrið sem gengur nú yfir landið og hefur meðal annars áhrif á samgöngur. 

Þá fjöllum við um opinn fund á nefndasviði Alþingis sem fram fór í morgun þar sem Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra varði þá ákvörðun sína að breyta um forgangsröðun jarðganga í samgönguáætlun.

Þá fjöllum við áfram um brunann á Stuðlum en í nýrri skýrslu HMS eru ýmsar athugasemdir gerðar við brunavarnir í húsinu. 

Í sportpakka dagsins er það vináttuleikurinn við Svía í kvöld sem ber hæst.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 19. mars 2026
Hádegisfréttir Bylgjunnar

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið