Eldur kviknaði í bíl

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Slökkviliðið á vettvangi. Vísir/Helena

Eldur kviknaði í bíl á Suðurlandsbraut í Reykjavík rétt fyrir klukkan ellefu.

Þetta staðfestir Stefán Kristinsson, varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu. Tilkynning barst um tíu mínútur í ellefu og var slökkviliðið komið á vettvang skömmu síðar.

Vel tókst að slökkva eldinn og slasaðist enginn. Eiganda hafði tekist að slökkva mesta eldinn áður en slökkviliðið bar að garði.

Flytja þarf bílinn af vettvangi.

Slökkvilið Reykjavík

