Freyr Alexandersson, þjálfari Brann, hefur vanist því að vera í fjölmiðlafárinu í kringum liðið og tekist að loka sig frá hávaðanum. Athyglin sé af hinu góða og skárri staða heldur en ef öllum væri drullusama.
Freyr hefur nú verið þjálfari Brann í tæpt ár og vakti það athygli á sínum tíma þegar norskir fjölmiðlamenn sátu fyrir honum á flugvellinum í Bergen á sínum tíma er hann var að klára sín mál gagnvart félaginu.
Reyndist það aðeins toppurinn á ísjakanum þegar talað er um þá athygli sem er á öllu sem við kemur Brann. Þar fylgjast fjölmiðlar með hverri einustu æfingu liðsins og kastljósið er mikið. Því hafði Freyr ekki kynnst áður á sínum ferli en hefur þurft að venjast.
„Já það er ótrúlegt að þetta venjist,“ segir Freyr í samtali við íþróttadeild. „Því þetta er svo mikið brjálæði. Það sem ég finn er að þetta tekur rosalega mikla orku frá mér. Það sem ég hef lært er að svamla bara einhvern veginn í þessu, loka hávaðann frá mér. Ég fylgist ekki með neinu.“
Í byrjun hafi hann viljað sjá hvernig landið lægi.
„Ég verð auðvitað að vita einhverja hluti, verð að vita hvað er í gangi. Stundum þarf ég að vernda leikmennina mína eða félagið og svara fyrir ákveðna hluti. En ég get ekki fylgst með þessu og er því með fólk í því að koma til mín ef ég þarf að grípa inn í eitthvað. En hávaðinn er nægilega hár til þess að ég loki mig hreinlega af gagnvart þeim hluta.
En ég á í mjög góðum samskiptum við fjölmiðlana hér í Noregi en þetta er mikið, ég er búinn að eyða of miklum tíma með þeim verð ég að segja.“
Brann endaði í 4.sæti norsku úrvalsdeildarinnar á sínu fyrsta tímabili undir stjórn Freys en á enn góðan möguleika að komast á næsta stig Evrópudeildarinnar.
Stuðningsmenn liðsins eru ástríðufullir og stuðningurinn magnaður, uppselt á alla leiki og þó að athyglin sé mikil, stundum of mikil, eru þetta forréttindi sem Freyr tekur ekki sem gefnu.
„Maður má ekki gleyma því að þetta eru líka forréttindi. Það eru forréttindi að það sé uppselt á alla leiki hjá okkur, við höfum spilað 48 mótsleiki og á heimavelli er alltaf uppselt, fleiri þúsund manns fylgja okkur síðan á alla okkar útileiki.
Það eru forréttindi að hver einasti maður í bænum sýni kærleika og ást í kringum fótboltaliðið sitt sem skiptir þá svo miklu máli. Maður verður að njóta þess á sama tíma og það fylgir því ábyrgð. Ég reyni að gera það. Stundum verður maður þreyttur á athyglinni og umtalinu en maður vill frekar hafa það þannig heldur en að öllum sé drullusama um það sem maður er að gera.“