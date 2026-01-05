Fækkar ráðlögðum bóluefnum Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 5. janúar 2026 23:05 Robert F Kennedy yngri er heilbrigðisráðherra. EPA Sóttvarnarstofnun Bandaríkjanna, CDC, hefur fækkað ráðlögðum bólusetningum barna úr sautján í tíu. Á uppfærðum lista yfir bólusetningar sem eru ráðlagðar fyrir börn má finna bóluefni gegn mænusótt og mislingum en settur er fyrirvari á bóluefni gegn lifrarbólgu A og B og Covid-19. Slík bóluefni má gefa eftir samráð með heilbrigðisstarfsfólki samkvæmt NYT. Einnig verður einungis mælt með bólusetningu við RS-veirunni fyrir börn í áhættuhópi. Robert F. Kennedy yngri, heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna, hefur opinberlega efast um virkni bóluefna og krafðist til að mynda að bóluefni gegn kórónuveirunni yrði tekið úr umferð á tímum heimsfaraldursins. Endurskoðun listans yfir ráðlögð bóluefni er hluti af umfangsmikilli stefnubreytingu ráðherrans. „Við erum að samræma bólusetningaráætlun barna í Bandaríkjunum við alþjóðlega samstöðu um leið og við aukum gagnsæi og upplýst samþykki,“ er haft eftir Kennedy. Að sögn Kennedy er verið að samræma tilmæli Bandaríkjanna við tilmæli annarra þróaðra ríkja, á við Japan, Danmörku og Þýskaland. Hann vitnar í skýrslu sem segir að tilmæli Bandaríkjanna séu ansi ólík öðrum löndum, en í frétt NYT er bent á að tilmælin hafi áður verið mjög lík þeim í Kanada, Bretlandi og Ástralíu. Nýju tilmælin séu ansi lík þeim sem eru í gildi í Danmörku. Áður fyrr sá ákveðin ráðgjafarnefnd um tilmæli CDC um bólusetningar. „Skyndileg breyting á skipulagi bóluefna bandarískra barna er ALARMING, ónauðsynleg og setur heilsu bandarískra barna í hættu,“ segir Helen Chu, læknir og fyrrverandi meðlimur í ráðgjafarnefnd alríkisstjórnarinnar um bóluefni. Það er undir hverju ríki komið að ákveða hvaða bóluefni eru nauðsynleg fyrir börn en slíkar tilskipanir verða fyrir miklum áhrifum frá tilmælum CDC. Bólusetningar Heilbrigðismál Bandaríkin Mest lesið Zo-On fær ekki krónu: Kveikt á rafsuðutæki þegar eldurinn kviknaði Innlent Jón Gnarr biðst afsökunar Innlent Margrét Löf sættir sig ekki við sextán ára dóm Innlent „Einhver verður að gera eitthvað til að stoppa manninn af“ Erlent Sérsveitin aðstoðaði lögregluna Innlent „Það mun reyna á okkur hér“ Innlent Rodríguez réttir Bandaríkjunum sáttarhönd Erlent Hæddist að vörnum Dana á Grænlandi: „Þeir bættu við einum hundasleða“ Erlent Suðurlandsvegi lokað vegna umferðarslyss Innlent Segir of mikla fyrirhöfn að stöðva áfengissendingar Innlent Fleiri fréttir Fækkar ráðlögðum bóluefnum „Ég er ekki í pólitík til að gera fólk glatt“ „Einhver verður að gera eitthvað til að stoppa manninn af“ Hæddist að vörnum Dana á Grænlandi: „Þeir bættu við einum hundasleða“ Upphaf langra málaferla Ítrekaðar íhlutanir í „bakgarði“ Bandaríkjanna Fjallaljón banaði konu eftir að ráðist var á mann Maduro verður leiddur fyrir dómara síðdegis Rétta yfir löggu fyrir aðgerðaleysi á meðan börn og kennarar voru myrt Tíu sakfelld fyrir að halda því fram að forsetafrúin sé trans Reyna að koma sextán skipum gegnum herkví Rannsaka klámmyndir spjallmennis Musk af táningum Aðgerðasinnar tóku rafmagnið af Berlín Rúmlega þrjátíu Kúbverjar sagðir hafa fallið í Venesúela Búið að bera kennsl á alla sem létust í brunanum Rodríguez réttir Bandaríkjunum sáttarhönd „Nú er nóg komið“ „Ég neyðist til að segja það hreint út“ Stjórn Maduro situr sem fastast „En við þurfum samt Grænland“ Svona handsömuðu Bandaríkin Maduro: Njósnarar, lóðlampar og eftirlíking af dvalarstað Maduros í fullri stærð Flugsamgöngur lamaðar og þúsundir sitja fastar „BRÁÐUM“ Mögulegt að íhlutun Bandaríkjamanna leiði til borgarastyrjaldar Utanríkisnefnd fundar vegna árásanna í Venesúela Hafa borið kennsl á sextán til viðbótar Segjast bæði hafa tekið við völdum Leiddur frá borði hlekkjaður og með bundið fyrir augu Pylsuhundur tók að sér fimm gríslinga Rekstraraðilar grunaðir um manndráp af gáleysi Sjá meira