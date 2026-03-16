Inga Sæland segir það ekki koma neinum við hvernig hún hyggst greiða atkvæði í boðaðri þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið.
Þetta sagði hún í svari við fyrirspurn Bryndísar Haraldsdóttur, þingmanns Sjálfstæðisflokksins, í óundirbúnum fyrirspurnatíma í þinginu síðdegis.
„Því spyr ég hæstvirtan ráðherra í ljósi þessara ummæla og þeirra mála sem Flokkur fólksins hefur lagt fram hér á þingi: Hvernig hyggst hæstvirtur ráðherra greiða atkvæði í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu og hvernig hyggst flokkur hennar tala í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar?“ spurði Bryndís og uppskar hálfgerðar skammir frá Ingu.
„Á ég ekki bara að fara með seðilinn hérna niður á Austurvöll í beinni útsendingu til að sýna öllum hvernig ég ætla að greiða atkvæði? Er ekki allt í lagi? Ég hef aldrei heyrt aðra eins fyrirspurn á ævinni. Það bara kemur akkúrat engum við hvernig ég greiði atkvæði,“ sagði Inga.