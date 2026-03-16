Þóra Jónasdóttir hefur verið skipuð yfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu og mun hún stýra farsældarsviði. Þóra er fyrsta konan sem er skipuð yfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.
Í fréttatilkynningu segir að Þóra búi yfir áratuga reynslu af lögreglustarfinu en hún hóf störf hjá lögreglunni í Reykjavík árið 1986. Hún vann við almenna löggæslu um árabil og sem varðstjóri ásamt því að leysa af sem aðalvarðstjóri.
Þóra varð aðstoðaryfirlögregluþjónn árið 2015 og stýrði lögreglustöðinni í Kópavogi til 2024. Hún, ásamt starfsfólki sínu á lögreglustöðinni, hafði frumkvæði að því að hefja og innleiða samfélagslöggæslu.
Undanfarið hefur Þóra sinnt verkefnum sem snúa að málefnum barna og ungmenna, auk þess að stýra samfélagslöggæslu, svæðisbundnu samráði og eftirfylgni heimilisofbeldismála.
Með skipuninni er Þóra orðin fyrsta konan sem skipuð er yfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.
Vert er að taka fram að Agnes Eide Kristínardóttir ber einnig titilinn yfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu en hún er sett í stöðu Gríms Grímssonar sem hvarf frá lögreglustörfum til að setjast á þing.