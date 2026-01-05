Rétta yfir löggu fyrir aðgerðaleysi á meðan börn og kennarar voru myrt Samúel Karl Ólason skrifar 5. janúar 2026 11:08 Adrian Gonzales var einn af fyrstu lögregluþjónunum sem mættu á vettvang skotárásarinnar í Uvalde árið 2018. Nítján börn voru myrt og tveir kennarar en lögregluþjónar biðu á göngum skólans í um 77 mínútur. Skjáskot og AP Réttarhöld gegn einum af fyrstu lögregluþjónunum sem mættu á vettvang skotárásar í grunnskóla í Uvalde í Texas árið 2022 hefjast í dag. Adrian Gonzales hefur verið ákærður fyrir að yfirgefa 29 börn vegna aðgerðaleysis þegar táningur myrti nítján nemendur og tvo kennara í skólanum. Tæplega fjögur hundruð lögregluþjónar mættu á vettvang árásarinnar en þrátt fyrir það liðu 77 mínútur þar til morðinginn var felldur. Myndbönd úr skólanum sýndu að þeir fyrstu sem mættu á vettvang hörfuðu frá árásarmanninum og biðu á göngum skólans á meðan skothljóð heyrðust úr kennslustofunni og á meðan nemendur sem þóttust vera dáir inni í skólastofunni hringdu eftir aðstoð. Gonzales og Pete Arredono voru með þeim fyrstu sem mættu á vettvang og eru þeir einu sem hafa verið ákærðir. Eins og áður segir hefjast réttarhöldin gegn Gonzales í dag en ekki er búið að ákveða dagsetningu fyrir réttarhöldin gegn Arredono, samkvæmt AP fréttaveitunni. Gonzales stendur frammi fyrir allt að tveggja ára fangelsisvist. Hann hefur lýst yfir sakleysi sínu og AP hefur eftir lögmanni hans að Gonzales hafi reynt að bjarga lífi barna þennan dag. Hér að neðan má sjá frétt héraðsmiðilsins WFAA um réttarhöldin gegn Gonzales og lögregluþjóninn sjálfan. Foreldrar og aðrir ættingjar nemenda og kennara sem dóu í árásinni hafa kvartað yfir því að fleiri lögregluþjónar hafi ekki verið ákærðir. Þau hafa höfðað einkamál gegn fjölmörgum lögregluþjónum. Sjá einnig: Höfða mál gegn hundrað lögregluþjónum vegna árásarinnar í Uvalde Í grein AP segir að saksóknarar eigi ærið verk fyrir höndum, þar sem reynslan sýni að kviðdómendur séu ólíklegir til að sakfella lögregluþjóna fyrir aðgerðaleysi. Það hafi til að mynda sést í réttarhöldunum gegn lögregluþjóni sem ákærður var í kjölfar Parkland-árásarinnar árið 2018. Scot Peterson var gert að setjast í helgan stein eftir árásina í Parkland en hann var eini vörður skólans og upptökur úr myndavélum sýndu hann bíða fyrir utan húsið á meðan árásarmaður var þar inni að myrða fólk. Peterson sagði á sínum tíma að ástæðan hafi verið sú að hann vissi ekki hvar árásarmaðurinn væri og taldi hann að leyniskytta væri að skjóta. Sjá einnig: „Ég myndi aldrei sitja þarna og leyfa krökkunum mínum að vera slátrað“ Upprunalega stóð til að réttarhöldin gegn Gonzales færu fram í Uvalde en lögmenn hans fóru fram á að þau yrðu haldin annars staðar. Það var vegna þess að lögregluþjónninn fyrrverandi ætti ekki séns á réttlátum réttarhöldum í bænum. Því voru saksóknarar ekki ósammála. Bandaríkin Skotárásir í Bandaríkjunum Skotárás í grunnskóla í Uvalde Mest lesið Rodríguez réttir Bandaríkjunum sáttarhönd Erlent „Nú er nóg komið“ Erlent Jón Gnarr biðst afsökunar Innlent Suðurlandsvegi lokað vegna umferðarslyss Innlent „Ég neyðist til að segja það hreint út“ Erlent Flugsamgöngur lamaðar og þúsundir sitja fastar Erlent Svona handsömuðu Bandaríkin Maduro: Njósnarar, lóðlampar og eftirlíking af dvalarstað Maduros í fullri stærð Erlent „En við þurfum samt Grænland“ Erlent Rannsaka klámmyndir spjallmennis Musk af táningum Erlent Reyna að koma sextán skipum gegnum herkví Erlent Fleiri fréttir Rétta yfir löggu fyrir aðgerðaleysi á meðan börn og kennarar voru myrt Tíu sakfelld fyrir að halda því fram að forsetafrúin sé trans Reyna að koma sextán skipum gegnum herkví Rannsaka klámmyndir spjallmennis Musk af táningum Aðgerðasinnar tóku rafmagnið af Berlín Rúmlega þrjátíu Kúbverjar sagðir hafa fallið í Venesúela Búið að bera kennsl á alla sem létust í brunanum Rodríguez réttir Bandaríkjunum sáttarhönd „Nú er nóg komið“ „Ég neyðist til að segja það hreint út“ Stjórn Maduro situr sem fastast „En við þurfum samt Grænland“ Svona handsömuðu Bandaríkin Maduro: Njósnarar, lóðlampar og eftirlíking af dvalarstað Maduros í fullri stærð Flugsamgöngur lamaðar og þúsundir sitja fastar „BRÁÐUM“ Mögulegt að íhlutun Bandaríkjamanna leiði til borgarastyrjaldar Utanríkisnefnd fundar vegna árásanna í Venesúela Hafa borið kennsl á sextán til viðbótar Segjast bæði hafa tekið við völdum Leiddur frá borði hlekkjaður og með bundið fyrir augu Pylsuhundur tók að sér fimm gríslinga Rekstraraðilar grunaðir um manndráp af gáleysi Dularfullt bleikt slím veldur ugg á Tasmaníu Fjölskyldur lýsa martraðarkenndri bið Vaktin: Maduro handtekinn eftir árás á Venesúela Bandaríkin sprengja í höfuðborg Venesúela Eldur við flugvöll á Grænlandi Selenskí skipar nýjan starfsmannastjóra í kjölfar spillingarmáls Sprenging eftir að gestir opnuðu út Íranir óttist „Sýrlandsvæðingu“ Sjá meira