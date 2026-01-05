Suðurlandsvegi lokað vegna umferðarslyss Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 5. janúar 2026 09:33 Mynd frá vettvangi í morgun. aðsend Suðurlandsvegur var lokað í báðar áttir á milli Lækjarbotna að Gunnarshólma í morgun vegna umferðarslys. Þetta kemur fram í stuttri tilkynningu á vef Vegagerðarinnar. Samkvæmt fyrstu upplýsingum frá lögreglunni var veginum lokað til beggja átta sunnan Hólmsár en lögregla stýrir nú umferð á vettvangi um eina akrein. Líkt og sjá má á meðfylgjandi mynd eru viðbragðsaðilar, þar á meðal sjúkrabílar, mættir á vettvang en ekki liggur fyrir að svo stöddu hvort um alvarlegt slys sé að ræða. „Suðurlandsvegur er lokaður í báðar áttir, sunnan Hólmsár, vegna umferðarslyss,“ segir í stutti færslu á Facebook-síðu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Þar segir einnig að ekki sé ljóst hversu lengi vegurinn verður lokaður og eru ökumenn beðnir um að sýna þolinmæði á meðan viðbragðsaðilar eru við störf á vettvangi. Uppfært klukkan 10:17 Í tilkynningu sem var að berast frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu segir að nú sé búi að opna umferð um eina akrein á Suðurlandsvegi þar sem lögreglan stýrir umferð framhjá vettvangi slyssins á meðan hreinsun stendur yfir. „Vinna er í gangi að koma dráttarbifreiðum á vettvang til að fjarlægja ökutæki. Ekki er ljóst hver meiðsli/slys eru á fólki né fjölda einstaklinga. Ekki unnt að veita ferkari upplýsingar að svo stöddu þar sem þær liggja ekki fyrir,“ segir í tilkynningunni. Uppfært klukkan 11:25 Suðurlandsvegur hefur aftur verið onaður að fullu og störfum viðbragðsaðila er lokið á vettvangi. Þrjú ökutæki sem urðu fyrir miklu tjóni voru flutt af vettvangi samkvæmt tilkynningu sem barst frá lögreglu klukkan 10:45. Enn liggja þó ekki fyrir frekari upplýsingar um slys á fólki. Fréttin hefur verið uppfærð. Umferðaröryggi Samgönguslys Mest lesið Rodríguez réttir Bandaríkjunum sáttarhönd Erlent „Nú er nóg komið“ Erlent Jón Gnarr biðst afsökunar Innlent Suðurlandsvegi lokað vegna umferðarslyss Innlent „Ég neyðist til að segja það hreint út“ Erlent Flugsamgöngur lamaðar og þúsundir sitja fastar Erlent Svona handsömuðu Bandaríkin Maduro: Njósnarar, lóðlampar og eftirlíking af dvalarstað Maduros í fullri stærð Erlent „En við þurfum samt Grænland“ Erlent Rannsaka klámmyndir spjallmennis Musk af táningum Erlent Reyna að koma sextán skipum gegnum herkví Erlent Fleiri fréttir Enn kvikusöfnun og landris og líkur á eldgosi Kosningavaktin 2026: Landsmenn kjósa sér sveitarstjórnir Örn sækist eftir fjórða sæti í Hafnarfirði Suðurlandsvegi lokað vegna umferðarslyss Jón Gnarr biðst afsökunar Dýpra samtal og samvinna við Evrópusambandið „lykilbreyta“ „Ísland stendur þétt með vinum sínum“ Guðbjörg Oddný sækist eftir öðru sætinu Tveir ökumenn reyndust dvelja ólöglega á landinu Sauðburður er hafinn í Helgafellssveit Borgarstjórinn segist heita Heiða Smáríkið íhugar málsókn vegna aðgerða lögreglu Gæti orðið bylting fyrir konur á breytingaskeiði Er Miðflokkurinn hægriflokkur? „Flestum þykir vænt um bóndann“, segir formaður Bændasamtakanna Furða sig á viðbrögðum Þorgerðar sem dregur í land Útilokar ekki borgarastyrjöld Goddur er látinn Rauði krossinn veitti íbúum skjól eftir bruna Hverju skipta árásirnar á Venesúela í stóru myndinni? Lögregla lokaði áfengissölustað Gönguleið yfir Elliðaár í stað hitaveitustokksins „Viðbrögð utanríkisráðherra eru til skammar“ Þessi bjóða sig fram fyrir Samfylkinguna í Reykjavík „Allavega er þessi einræðisherra farinn“ Nafn konunnar sem lést á Hvolsvelli Banaslys á Biskupstungnabraut Krakkarnir beðið um að halda áfram heimsóknum á Hrafnistu Alvarlegt bílslys á Biskupstungnabraut Hótaði að nauðga manni og skallaði annan vegna húðlitar Sjá meira