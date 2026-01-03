Stærðfræðikennarinn Stein sækist eftir fjórða sæti Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 3. janúar 2026 14:40 Stein Olav Romslo vill fjórða sæti á lista Samfylkingarinnar í borginni. Thomas Kolbein Bjørk Olsen Stein Olav Romslo, 32 ára stærðfræðikennari í Hagaskóla, sækist eftir fjórða sæti í prófkjöri Samfylkingarinnar í Reykjavík. Hann greinir frá framboðinu á Facebook. Stein Olav og Bjarnveig Birta Bjarnadóttir, rekstrarstjóri Tulipop, voru sigurvegarar forprófkjörs Hallveigar – ungs jafnaðarfólks í Reykjavík í desember. Bjarnveig Birta fékk 268 atkvæði og Stein Olav Romslo 260 atkvæði. Bjarnveig Birta tilkynnti á nýársdag að hún gæfi kost á sér í annað sæti í prófkjörinu. Síðustu ár hefur Stein Olav gegnt ýmsum hlutverkum innan Samfylkingarinnar, svo sem stjórnarsetu í Samfylkingarfélaginu í Reykjavík og í framkvæmdastjórn flokksins. Stein Olav er í dag ritari framkvæmdastjórnar Samfylkingarinnar. Hann gegndi einnig stöðu formanns íbúaráðs Vesturbæjar þangað til íbúaráðin voru lögð af síðasta vor. „Sem kennari tek ég með mér dýrmæta reynslu og þekkingu úr skólakerfinu. Við verðum að taka betur og fyrr utan um börn og ungmenni, sérstaklega þau sem eru í viðkvæmri stöðu. Það er mitt helsta forgangsmál. Gott fyrsta skref væri að tryggja aðgengi að sálfræðingum innan veggja skólanna sem sinna lágþröskuldaþjónustu,“ er haft eftir Stein í framboðstilkynningu. Sveitarstjórnarkosningar 2026 Samfylkingin Reykjavík Mest lesið Vaktin: Maduro handtekinn eftir árás á Venesúela Erlent Rennibrautinni lokað eftir fjölda óhappa Innlent Íslenskur maður lést í Úkraínu Innlent Fylgið ekki mælst meira síðan fyrir hrun Innlent Bandaríkin sprengja í höfuðborg Venesúela Erlent Eldur við flugvöll á Grænlandi Erlent Fjölskyldur lýsa martraðarkenndri bið Erlent „Miður að bensínhákum sé umbunað“ Innlent Spunaleikari vill annað sæti Samfylkingarinnar í borginni Innlent Vilhjálmur tekur oddvitaslaginn í Reykjanesbæ Innlent Fleiri fréttir Langar raðir á Sorpu eftir hátíðarnar Fylgið ekki mælst meira síðan fyrir hrun Rýnt í stöðuna í Venesúela og Sjálfstæðisflokkurinn á flugi Rennibrautinni lokað eftir fjölda óhappa Dóra Björt vill þriðja eða fjórða sæti Vilhjálmur tekur oddvitaslaginn í Reykjanesbæ Spunaleikari vill annað sæti Samfylkingarinnar í borginni „Miður að bensínhákum sé umbunað“ Íslenskur maður lést í Úkraínu Nýársbarnið á Suðurlandi býr á Eyrarbakka Réttindalaus og keyrði á kyrrstæðan lögreglubíl Kostnaður vegna veikinda nemur milljörðum Verðlækkanir á bensíni og áramótaheit landsmanna 2025 var hlýjasta árið á Íslandi frá upphafi mælinga Fjögur vilja tvö efstu hjá Viðreisn Kristín vill fyrsta sætið Allt sem þú þarft að vita um nýja kílómetragjaldið Þremur þjófum vísað úr landi Funda í janúar í kjaraviðræðum flugstétta Hlutfall fínasta svifryksins áberandi hátt á nýársnótt Telur nær öruggt að fleiri hundar muni týnast Dæmi um að fólk hafi flúið upp í sveit Þurfi að sannfæra flokkinn Sex tíma leikskóladvöl nú gjaldfrjáls í Hafnarfirði Neytendur eigi meira inni eftir eldsneytislækkanir á nýju ári Hafna beiðni manns sem braut kynferðislega á stjúpdóttur Banaslys á Hvolsvelli Sumarbústaðaeigendur geti skotið upp flugeldum annars staðar Karólína Helga býður sig fram gegn sitjandi oddvita Mikill meirihluti vill lögfesta rétt barna til leikskólavistar Sjá meira