Srdjan Tufegdzic er búinn að leggja erfiðan viðskilnað við Val sér að baki og orðinn spenntur fyrir því að flytja aftur til Svíþjóðar, í fagmannlegra starfsumhverfi.
Túfa var þjálfari Vals í rúmt ár og stýrði liðinu til silfurverðlauna í bæði deild og bikar á síðasta tímabili en var síðan sagt upp störfum. Eða raunar var honum óopinberlega sagt upp löngu áður en tímabilið endaði og stjórnarmenn Vals voru í viðræðum við aðra þjálfara á meðan.
„Það tók á, það verður að segja bara hreint út að það var aldrei í mínum plönum að hætta eftir þetta tímabil. Sérstaklega því mér fannst við búnir að taka mörg skref fram á við, en minn karakter er þannig að ég mun aldrei horfa til baka og tala um neikvæðu hlutina sem voru á þeim tíma. Ég er búinn að setja þetta fyrir aftan mig og karakter eins og ég notar þetta bara sem hvatningu“ sagði Túfa.
Hermann Hreiðarsson tók svo við stjórastarfinu hjá Val en Túfa tók sinn tíma í að finna sér nýtt starf.
Nokkur félög hér á landi voru þá í þjálfaraleit, til dæmis Lengjudeildarlið Vestra, Njarðvíkur, HK og Bestu deildar lið ÍBV.
„Langflest lið sem voru án þjálfara höfðu samband við mig en markmiðið mitt var alltaf að taka skref fram á við, ef hægt er að orða það þannig. Að fara erlendis er alltaf spennandi, svipað og með leikmenn sem vilja komast út í atvinnumennsku. Umhverfið þar er miklu fagmannlegra heldur en hérna hjá okkur og þar eru fleiri stökkpallar til að fara lengra.“
Niðurstaðan varð því að Túfa tók við liði Värnamo í næstefstu deild Svíþjóðar en hann hefur áður þjálfað þar í landi.
„Það fór gott orðspor af mér og minni vinnu eftir þessi tvö ár sem ég var í Svíþjóð og það hjálpaði mikið. Þannig byrjar tengingin, nafnið mitt kemur á blað hjá liðinu og þetta er fagmannlagt hvernig þeir gera þetta. Það voru fleiri nöfn á borðinu… Á endanum er ég bara þakklátur og glaður að ég er maðurinn sem þeir velja.“
Viðtal við Túfa var sýnt í Sportpakka Sýnar í gærkvöldi og má sjá í spilaranum að ofan.
Srdjan Tufedgzic, Túfa, þjálfara karlaliðs Vals, hefur verið sagt upp störfum. Þetta kemur fram í tilkynningu frá félaginu. Aðstoðarmenn hans hafa einnig lokið störfum.
Körfuknattleiksmanninum Kristófer Acox er fátt óviðkomandi þegar kemur að íþróttafélaginu Val. Hann sendi knattspyrnudeildinni væna sneið í athugasemd við færslu á Facebook þegar nokkrir leikmenn kvennaliðs Vals í fótbolta voru kvaddir.
Fanndís Friðriksdóttir hefur ákveðið að leggja fótboltaskóna á hilluna. Eftir sigursæla tíma eru það ekki titlarnir sem standa upp úr hjá henni, heldur fólkið sem hún deildi vegferðinni með.
„Það eru breyttar forsendur sem ráða þessu,“ segir Jasmín Erla Ingadóttir. Þessi 27 ára fótboltakona hefur nýtt sér uppsagnarákvæði í samningi við Val og íhugar nú næsta skref.
Gareth Owen hefur verið ráðinn sem tæknilegur ráðgjafi hjá Val í fótbolta. Hann mun hafa yfirumsjón með fótboltatengdum málum hjá félaginu. Owen yfirgefur Fram til að taka við starfinu.