Túfa rekinn frá Val

Srdjan Tufedgzic, Túfa, þjálfara karlaliðs Vals, hefur verið sagt upp störfum. Þetta kemur fram í tilkynningu frá félaginu. Aðstoðarmenn hans hafa einnig lokið störfum.
Túfa tók við Valsliðinu á miðju síðasta tímabili af Arnari Grétarssyni. Undir hans stjórn lenti Valur í öðru sæti í bæði deild og bikar í ár, á hans eina heila tímabili með liðið.
Brottrekstur hans hefur legið í loftinu um hríð og hafa sögusagnir verið á kreiki um að stjórn félagsins hafi ætlað að skipta teyminu út. Valur tapaði fyrir Víkingi í lokaumferð Bestu deildarinnar á laugardaginn var og endaði tólf stigum á eftir Víkingi sem varð Íslandsmeistari.
Hauki Páli Sigurðssyni, aðstoðarþjálfara, og Kjartani Sturlusyni, markmannsþjálfara, var einnig sagt upp í dag.
Fastlega er búist við því að Hermann Hreiðarsson, þjálfari HK, taki við þjáfarastarfinu af Túfa og verði kynntur til starfa í vikunni. Með honum verði í teyminu Englendingurinn Chris Brazell sem og Halldór Hreiðarsson.
Breytingar á þjálfarateymi Vals – Túfa hættir sem aðalþjálfari
Srdjan Tufegdžić (Túfa) er hættur sem þjálfari karlaliðs Vals en Túfa og stjórn Knattspyrnudeildar hafa komist að samkomulagi um starfslok. Þá hefur einnig verið samið um starfslok við Hauk Pál Sigurðsson og Kjartan Sturluson sem hafa verið hluti af þjálfarateymi Vals. Unnið er að því að setja saman þjálfarateymi fyrir næsta tímabil.
Björn Steinar Jónsson formaður knattspyrnudeildar Vals:
„Við þökkum Túfa kærlega fyrir hans framlag til Vals og þann árangur sem hann náði í sumar. Það sama má segja um Hauk Pál og Kjartan sem eru auðvitað miklir félagsmenn og hafa verið lengi í Val. Þeirra framlag til félagsins er ómetanlegt og við óskum öllum þessum heiðursmönnum alls hins besta. Við teljum hinsvegar breytingar á teyminu nauðsynlegar á þessum tímapunkti og munum vanda okkur við að setja saman nýtt þjálfarateymi sem leiðir liðið áfram. Stjórnin mun taka þann tíma sem til þarf í það mikilvæga verkefni.“