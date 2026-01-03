Dóra Björt vill þriðja eða fjórða sæti

Dóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi Samfylkingarinnar og áður Pírata, hefur gefið kost á sér í forvali Samfylkingarinnar í Reykjavík.
Dóra Björt greinir frá framboði sínu á Facebook. Frestur til að skila inn framboði í forval flokksins rennur út í dag. Dóra Björt, sem áður var oddviti Pírata í borginni, tilkynnti í síðasta mánuði að hún hefði sagt skilið við borgarstjórnarflokk Pírata og gengið til liðs við Samfylkinguna.
„Mér finnst mikilvægt að vera sönn í því sem ég geri, ég er í stjórnmálum af ástríðu og læt hjartað ráða för. Þess vegna var þetta skref nauðsynlegt fyrir mig. Ég er jafnaðarmanneskja í húð og hár og hef sýnt það í öllu sem ég geri að ég brenn fyrir jafnrétti, jafnræði og jöfnum tækifærum.
Eftir hvatningu víða að hef ég tekið þá ákvörðun að láta slag standa og gefa kost á mér í forvali Samfylkingarinnar í Reykjavík,“ skrifar Dóra á Facebook.
Þegar hafa orðið vendingar í sveitarstjórnarmálunum síðasta sólarhring og fleiri gefið kost á sér fyrir forval og prófkjör í nokkrum sveitarfélögum. Hægt er að fylgjast með nýjustu fréttum vegna sveitarstjórnarkosninganna hér.