„Miður að bensínhákum sé umbunað“ Sunna Sæmundsdóttir skrifar 2. janúar 2026 21:44 Breki Karlsson, formaður Neytendasamtakanna, segir að vel sé fylgst með breytingum á eldsneytisverði. vísir/Sigurjón Bensínverð hefur lækkað um þriðjung eftir áramót en Neytendasamtökunum berast kvartanir um að verði hafi verið haldið uppi fyrir þann tíma. Formaður segir ósanngjarnt að bensínhákum sé umbunað á sama tíma og rekstrarkostnaður sparneytinna bíla hækkar. Örtröð hefur verið á bensínstöð Costco í allan dag, líkt og sjá má í myndbandinu hér að neðan. Þar er enda ódýrasta bensínið og raunar hefur það ekki verið ódýrara frá árinu 2017, eða í um átta ár. Eftir verðbreytingu samhliða nýju kílómetragjaldi kostar bensínlítrinn þar 171 krónu. Fyrir áramót kostaði lítrinn 268 krónur og verðið lækkaði því um þriðjung á milli daga. Dýrasti bensínlítrinn á höfuðborgarsvæðinu er nú meðal annars á N1 í Borgartúni. Fyrir áramót kostaði hann 311 krónur, en nú tæpar 215 krónur. Þrátt fyrir að verð á bensínlítra sé misjafnt milli stöðva virðist þetta meðalverðlækkun; í kringum þrjátíu og fimm prósent eða oft um níutíu til hundrað krónur. Í spá stjórnvalda var gert ráð fyrir að bensínverð myndi lækka um 89 til 105 krónur samhliða afnmámi bensíngjalds Formaður Neytendasamtakanna segir lækkanir vissulega í samræmi við það sem stefnt var að. Félag íslenskra bifreiðaeigenda hefur þó bent á að neytendur eigi meira inni, þar sem verð hafi ekki lækkað í samræmi við lækkandi heimsmarkaðsverð fyrir áramót. „Árvökulir neytendur eru alltaf í sambandi við okkur og það eru margir sem hafa bent okkur á þetta og við munum skoða það í samstarfi við þessi félög og stofnanir,“ segir Breki Karlsson, formaður Neytendasamtakanna. Gróði vegna lægra bensín- og díselverðs staldrar þó ekki lengi við í buddum landsmanna. Fyrsti gjalddagi vegna nýs kílómetragjalds er um næstu mánaðarmót. Nú þurfa ökumenn fólksbíla og jeppa sem eru léttari en 3,5 tonn, eða allt sem er minna en stór amerískur pallbíll, að greiða 6,95 krónur á hvern ekinn kílómetra. Breki segir að ítrekaðar athugasemdir hafi verið gerðar við að gjaldið sé jafn hátt fyrir Yaris og jeppa. Löng röð var við bensínstöð Costco í dag enda hafa eflaust margir beðið fram yfir áramót með að fylla á bílinn. Ódýrasta bensínið er nú sem fyrr hjá Costco.vísir/Sigurjón „Rekstrarkostnaður lítilla sparneytinna bíla er að hækka á meðan bensínhákar hagnast á þessum breytingum. Það er miður þegar við erum að reyna að draga úr brennslu jarðefnaeldsneytis að bensínhákunum sé umbunað á þennan hátt.“ Vonast þú enn til þess að þetta verði endurskoðað? „Það er nú svo að svona innheimta á sköttum þekkist hvergi annars staðar og hún hlýtur þá að vera í þróun og taka einhverjum breytingum þegar reynir á hana. Við munum bara taka þátt í þeim breytingartillögum þegar þar að kemur.“ Bensín og olía Neytendur Skattar, tollar og gjöld Mest lesið Banaslys á Hvolsvelli Innlent Allt sem þú þarft að vita um nýja kílómetragjaldið Innlent Vinum hans ekki litist á blikuna Innlent Sumarbústaðaeigendur geti skotið upp flugeldum annars staðar Innlent Íslenskur maður lést í Úkraínu Innlent Karólína Helga býður sig fram gegn sitjandi oddvita Innlent Veki furðu að bílaleigubílar séu ekki á nagladekkjum Innlent Tekur stóra skammta af magnýl og leiðist að hreyfa sig Erlent Kostnaður vegna veikinda nemur milljörðum Innlent Fyrsta fórnarlambið nafngreint Erlent Fleiri fréttir „Miður að bensínhákum sé umbunað“ Íslenskur maður lést í Úkraínu Nýársbarnið á Suðurlandi býr á Eyrarbakka Réttindalaus og keyrði á kyrrstæðan lögreglubíl Kostnaður vegna veikinda nemur milljörðum Verðlækkanir á bensíni og áramótaheit landsmanna 2025 var hlýjasta árið á Íslandi frá upphafi mælinga Fjögur vilja tvö efstu hjá Viðreisn Kristín vill fyrsta sætið Allt sem þú þarft að vita um nýja kílómetragjaldið Þremur þjófum vísað úr landi Funda í janúar í kjaraviðræðum flugstétta Hlutfall fínasta svifryksins áberandi hátt á nýársnótt Telur nær öruggt að fleiri hundar muni týnast Dæmi um að fólk hafi flúið upp í sveit Þurfi að sannfæra flokkinn Sex tíma leikskóladvöl nú gjaldfrjáls í Hafnarfirði Neytendur eigi meira inni eftir eldsneytislækkanir á nýju ári Hafna beiðni manns sem braut kynferðislega á stjúpdóttur Banaslys á Hvolsvelli Sumarbústaðaeigendur geti skotið upp flugeldum annars staðar Karólína Helga býður sig fram gegn sitjandi oddvita Mikill meirihluti vill lögfesta rétt barna til leikskólavistar Veki furðu að bílaleigubílar séu ekki á nagladekkjum Eldur í bíl við Breiðhellu Vinum hans ekki litist á blikuna Pétur verið lengur en hún í stjórnmálum Fluttur á sjúkrahús eftir slys í Hrútafirði Pétur fer á móti borgarstjóra og vill fyrsta sætið í Reykjavík Kveður klettinn í lífi sínu eftir skyndileg veikindi Sjá meira