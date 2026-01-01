Innlent

Ríf­lega tuttugu út­köll vegna elds­voða

Agnar Már Másson skrifar
Aðstoðarvarðstjóri segir slökkvilið hafa náð að slökkva eldinn nokkuð fljótt.
Aðstoðarvarðstjóri segir slökkvilið hafa náð að slökkva eldinn nokkuð fljótt.

Slökkviliðið var boðað út rúmlega tuttugu sinnum á höfuðborgarsvæðinu til að slökkva elda sem kviknað höfðu vegna flugelda. Í flestum tilfellum var eldsvoðinn smávægilegur.

Gunnar Vilhjálmsson, aðstoðarvarðstjóri hjá Slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, segir frá þessu í samtali við Vísi. Hann segir að flest útköll hafi verið vegna gróðurelda af völdum flugelda.

Slökkviliðsmenn hafi auk þess staðið í kringum hundrað sjúkraflutningum í nótt, aðallega að heimahúsum, en engin alvarleg flugeldaslys hafi orðið á fólki.

Auk þess var slökkviliðið boðað út eftir að tilkynnt var um að manneskja hefði farið í sjóinn og var sjúkraflutningabíll með bát í eftirdragi ræstur út.

Ekki þótti þó tilefni til þess að sjósetja bátinn þar sem manneskjan komst heil á húfi úr sjónum, að sögn Gunnars, sem tekur fram að slík útköll séu ekki óalgeng.

Fréttin hefur verið uppfærð með nákvæmari upplýsingum um fjölda útkalla.

Slökkvilið Áramót

