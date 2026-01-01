Erlent

Tíu látnir eftir sprengingu í sviss­neskum skíða­bæ

Atli Ísleifsson skrifar
Viðbúnaðurinn hefur verið mikill í Crans-Montana í nótt og í morgun. AP

Tíu manns hið minnsta eru látnir og tíu til viðbótar slasaðir eftir að sprenging varð í nýársfögnuði á bar í svissneska skíðabænum Crans-Montana í nótt.

Svissneska blaðið Blick segir frá því að mikill eldur hafi blossað upp í kjölfar sprengingar um klukkan 1:30 að staðartíma á barnum Le Constellation Bar and Lounge.

Crans-Montana er að finna í kantónunni Valais í suðvesturhluta landsins og er vinsæll áfangastaður skíðafólks í Ölpunum.

Sky News greinir frá því að lögregla í Sviss hafi staðfest í morgun að tíu væru látnir og að minnsta kosti tíu til viðbótar hafi slasast.

Blick segir frá því að um hundrað manns hafi verið inni á barnum þegar sprengingin varð. Þar segir að grunur sé um að sprengingin hafi orsakast af flugeldum sem hafi verið notaðir á tónleikum inni á staðnum. Lögregla hefur hafið rannsókn á málinu og að það sé ekki rannsakað sem hryðjuverk.

Sviss

