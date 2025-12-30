Senegal vann riðilinn en missti Koulibaly í bann

Sadio Mané og félagar í Senegal unnu 0-3 sigur á Benín í lokaleik sínum í D-riðli Afríkumótsins. Í hinum leik kvöldsins sigraði Lýðstjórnarlýðveldið Kongó Botsvana, 0-3.
Abdoulaye Seck, Habibou Diallo og Cherif Ndiaye (víti) skoruðu mörk Senegals sem endaði í efsta sæti D-riðils með sjö stig.
Í sextán liða úrslitunum mætir Senegal liðinu sem endar í 3. sæti í E-riðli. Senegalar verða án varnarmannsins Kalidou Koulibaly í þeim leik en hann fékk rautt spjald í leiknum gegn Benín í kvöld.
Benín endaði í 3. sæti D-riðils og komst áfram í sextán liða úrslit þar sem liðið mætir Egyptalandi.
Gamla barnastjarnan Gaël Kakuta skoraði tvívegis í öruggum sigri Kongó á Botsvana, 0-3. Nathanael Mbuku var einnig á skotskónum fyrir Kongó sem endaði í 2. sæti riðilsins og mætir Alsír í sextán liða úrslitunum. Botsvana er hins vegar úr leik en liðið fékk ekki stig og skoraði ekki mark á mótinu.