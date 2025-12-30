Yfirvöld í Tyrklandi hafa handtekið 357 menn sem grunaðir eru um að tengjast Íslamska ríkinu. Var það gert í kjölfar skotbardaga milli lögregluþjóna og ISIS-liða í gærmorgun þar sem þrír lögregluþjónar, öryggisvörður og sex ISIS-liðar féllu.
Innanríkisráðherra Tyrklands sagði í dag að aðgerðirnar hefðu náð til 21 héraðs í Tyrklandi.
Íslamska ríkið hefur alltaf verið talið tiltölulega umsvifamikið í Tyrklandi. Vígamenn samtakanna hafa gert árásir þar í landi og skutu meðal annars 39 til bana á skemmtistað í Istanbúl á nýársdag 2017.
Þá er Tyrkland af sérfræðingum talið notað sem nokkurs konar miðstjórn fyrir anga samtakanna víðsvegar um heiminn.
Ali Yerlikaya, áðurnefndur innanríkisráðherra, deildi myndbandi af aðgerðum lögreglunnar.
“21 ilde bu sabah eş zamanlı olarak Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 357 DEAŞ şüphelisini yakaladık.” Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız ve İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince; Adana, Ağrı, Ankara,… pic.twitter.com/oLLtCTp8tZ— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 30, 2025
Tyrkneski miðillinn TRT World hefur eftir lögreglustjóranum í Istanbúl að þar hafi 110 menn verið handteknir á 114 mismunandi stöðum þar sem gerð var húsleit. Af þeim er 41 sagður tengjast hryðjuverkamönnunum sem lögregluþjónar börðust við Yalova-héraði í gær.
Mennirnir í Istanbúl eru sagðir hafa verið að skipuleggja hryðjuverkaárásir um áramótin.
Þá hefur TRT eftir saksóknurum í Ankara að sautján meintir ISIS-liðar hafi verið handteknir þar. Ellefu þeirra hafi verið erlendir og mennirnir séu grunaðir um að hafa átt í samskiptum við aðila á átakasvæðum í heiminum.
Einhverjir þeirra sem hafa verið handteknir eru grunaðir um að hafa safnað fé í skjóli meintrar góðgerðarstarfsemi en senda peningana til Íslamska ríkisins í Sýrlandi.