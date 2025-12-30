Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Neyðar­legt jafn­tefli United gegn Úlfunum

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Matheus Cunha komst lítt áleiðis gegn sínum gömlu félögum í kvöld.
getty/Ash Donelon

Wolves fékk aðeins sitt þriðja stig í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu þegar liðið sótti Manchester United heim í kvöld. Lokatölur 1-1.

Fyrir viðureign kvöldsins höfðu Úlfarnir tapað ellefu leikjum í röð í deildinni. Á næstsíðasta degi ársins fengu þeir hins vegar sitt fyrsta stig síðan 5. október.

Wolves er áfram í tuttugasta og neðsta sæti deildarinnar, nú með þrjú stig. United er með þrjátíu stig í 6. sætinu.

Joshua Zirkzee kom heimamönnum yfir á 27. mínútu með skoti sem fór af varnarmanni og inn.

Á lokamínútu fyrri hálfleiks jafnaði Ladislav Krejcí fyrir gestina með góðum skalla eftir hornspyrnu. Úlfarnir jöfnuðu einnig undir lok fyrri hálfleiks í leik liðanna á Molineux á dögunum.

United skapaði sér fá færi í seinni hálfleik og gat þakkað Senne Lammens fyrir að ná jafntefli en hann varði nokkrum sinnum vel.

Patrick Dorgu kom boltanum í netið undir lokin en markið var dæmt af vegna rangstöðu.

Lokatölur 1-1 og stuðningsmenn United púuðu á sína menn eftir leikinn.

