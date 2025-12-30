Sádar sprengja hergögn frá furstadæmunum í Jemen og hóta frekari árásum Samúel Karl Ólason skrifar 30. desember 2025 09:41 Skjáskot úr drónamyndbandi sem sýnir hergögn flutt úr skipi í Jemen. AP/Ríkisútvarp Sádi-Arabíu Her Sádi-Arabíu gerði í morgun loftárásir á höfnina í Mukalla í Jemen sem sagðar eru hafa beinst að vopnasendingum frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Ráðamenn í Sádi-Arabíu vöruðu í kjölfarið furstadæmin við því að aðgerðir þeirra og stuðningur við vopnaðan hóp sem kallast STC væri einkar hættulegur. Í yfirlýsingu frá utanríkisráðuneyti Sádi-Arabíu eru leiðtogar furstadæmanna hvattir til að flytja allar sínar sveitir frá Jemen innan sólarhrings og hætta stuðningi við STC. Þar segir að umsvif furstadæmanna í Jemen ógni fullveldi ríkisins og öryggi Sádi-Arabíu og brugðist verði við þeirri ógn, verði þörf þar á. Ekki er vitað hvort mannfall hafi orðið en takmarkaðar upplýsingar um árásirnar sjálfar í morgun liggja fyrir en myndband sem hefur verið í dreifingu á netinu sýnir brynvörðum farartækjum sem talin eru koma frá Furstadæmunum á götum Mukalla. Dozens of new UAE armored vehicles were spotted in Al-Mukalla, Hadramout, backing STC forces. They appear unaffected by the recent strike on the port.Source: Ali Al-Sakani pic.twitter.com/0xK3WlGONE— Clash Report (@clashreport) December 30, 2025 Meðlimir STC hafa sótt fram gegn stjórnarher Jemen í suðurhluta landsins, með stuðningi frá Abu Dhabi. Leiðtogar STC vilja stofna eigið ríki í Aden-héraði í Jemen en Suður-Jemen var ríki frá 1967 til 1990. Sádar hafa í meira en áratug stutt ríkisstjórn Jemen gegn uppreisnarmönnum Húta í vesturhluta landsins. Hútar hafa notið stuðnings frá Íran. Þetta er í annað sinn á einni viku sem Sádar gera árásir gegn STC. Í frétt Wall Street Journal er haft eftir embættismönnum í Sádi-Arabíu að furstadæmin hafi sent hergögn um borð í tveimur skipum. Um hafi verið að ræða vopn og brynvarin farartæki. Síðast gerðu Sádar árásir gegn STC á föstudaginn en það var í kjölfar þess að konungsríkið krafðist þess að leiðtogar STC flyttu sveitir sínar frá Hadramout-héraði í Jemen, sem liggur að landamærum Sádi-Arabíu. Sádi-Arabía og furstadæmin hafa lengi verið bandamenn en ríkin hafa stutt andstæðar fylkingar í bæði Jemen og Súdan á undanförnum árum. Furstadæmin hafa um nokkurt skeið stutt vígamenn Rapid Support Forces í Súdan, sem hafa barist gegn stjórnarhernum þar í landi í blóðugri borgarastyrjöld. Jemen Sádi-Arabía Sameinuðu arabísku furstadæmin Hernaður Mest lesið Þessir Íslendingar kvöddu á árinu 2025 Innlent Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins: „Þorgerður er afar indæl“ Innlent Sjómenn mótmæla breytingum á samsköttun hjóna Innlent 70 prósent landsmanna hlynnt banni Innlent Skipuðu húsráðanda að elda fyrir sig áður en ræningjarnir ruddust inn Innlent Bandaríkin leggja til tvo milljarða dala með skilyrðum Erlent Frímúrarareglan vill lögbann á nýjar lögreglureglur Erlent Selenskí sver af sér drónaárás á heimili Pútíns Erlent Föðurnum enn haldið sofandi í öndunarvél Innlent Kolbrúnu Bergþórs sagt upp á Mogganum Innlent Fleiri fréttir Neita að ræða við Úkraínumenn vegna meintrar árásar á heimili Pútíns Sádar sprengja hergögn frá furstadæmunum í Jemen og hóta frekari árásum Á lista yfir þrjú hlýjustu ár í mælingasögunni Selenskí sver af sér drónaárás á heimili Pútíns Bandaríkin leggja til tvo milljarða dala með skilyrðum Trump hótar skelfilegum afleiðingum afvopnist Hamas ekki Neita að tjá sig um ummæli Trumps um árás í Venesúela Kim ánægður með nýjar stýriflaugar Þrír lögregluþjónar og sex ISIS-liðar fallnir eftir átök í Tyrklandi Vill lengri tryggingar og tilbúinn til að hitta Pútín Frímúrarareglan vill lögbann á nýjar lögreglureglur Milljón dalir eða meira fyrir náðun Umkringdu Taívan og æfðu lokanir hafna „Markmið mitt var bara að ná byssunni af honum“ Minnst einn látinn eftir að tvær þyrlur rákust saman í loftinu Trump telur friðarsamkomulag mögulegt innan nokkurra vikna „Þetta er ansi flókið, en þó ekki svo flókið“ Átti gott samtal við Pútín Skildu farþega eftir í fyrri ferð og strönduðu í annarri Í deilum við nágrannann vegna trjáa Mesti snjór í New York í fjögur ár Þrír létust í óveðrinu Ræðir uppfærða friðaráætlun við Trump í dag Þriðji KFC-morðinginn fundinn rúmlega fjörutíu árum síðar Maðurinn sem var næstur í röðinni hjá mormónum látinn Einn látinn í óveðrinu í Svíþjóð Níu handteknir fyrir að safna pening fyrir Hamas Fjórir göngumenn látnir eftir snjóflóð í Grikklandi Brenndu rangt lík Leita í rústum íbúðahúsa Sjá meira