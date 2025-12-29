Heimamenn í ham og El Kaabi skoraði aftur með hjólhestaspyrnu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 29. desember 2025 20:58 Ayoub El Kaabi fagnar marki sínu í kvöld en hann er kominn með þrjú mörk í keppninni. Getty/Torbjorn Tande Marokkó brunaði inn í sextán liða úrslitin á Afríkumótinu í fótbolta eftir stórsigur í lokaleik riðilsins í kvöld. Marokkó vann 3-0 sigur á Sambíu eftir að hafa skorað tvisvar á fyrsta hálftíma leiksins. Malí tryggði sér líka sæti í útsláttarkeppninni en Sambíumenn eru úr leik. Kómoreyjar eiga ekki heldur lengur von um að komast áfram sem eitt af liðunum með besta árangurinn í þriðja sæti. Malí og Kómoreyjar gerðu markalaust jafntefli í hinum leiknum en það þýðir að Malí gerði jafntefli í öllum leikjunum sínum og Kómoreyjar eiga enn eftir að skora á mótinu. Tvö stig og markatalan 0-2 sér til þess að þeir verða aldrei meðal liðanna með bestan árangur í þriðja sæti. Heimamenn í Marokkó kláruðu dæmið sannfærandi og hristu af sér allar gagnrýnisraddir eftir jafntefli við Malí í leiknum á undan. Real Madrid-strákurinn Brahim Diaz hélt áfram að skora en hann hefur skorað í öllum þremur leikjum Marokkó á mótinu. Maður kvöldsins var aftur á móti Ayoub El Kaabi sem skoraði tvívegis. Fyrra markið skoraði hann með skalla á 9. mínútu en það síðara með hjólhestaspyrnu á 50. mínútu. El Kaabi skoraði einnig með hjólhestaspyrnu í fyrsta leiknum á mótinu. El Kaabi hélt reyndar að markið hefði verið dæmt af vegna rangstöðu en myndbandsdómarar leiðréttu þann dóm og markið var því dæmt gilt. Þeir El Kaabi og Diaz hafa því báðir skorað þrjú mörk í fyrstu þremur leikjunum. Afríkukeppnin í fótbolta Mest lesið Joshua í bílslysi þar sem tveir létust Sport Þetta er vitað um banaslysið sem Anthony Joshua slapp lifandi úr Sport Þreytt á umræðu um líkamann sinn: „Á ekki að tjá sig um það“ Sport Hneysklaður á ósönnum orðrómum Fótbolti Ekkja Jota þakklát: „Hefur meiri þýðingu en orð geta lýst“ Enski boltinn Mennirnir sem létust voru þjálfarar og nánir vinir Anthony Joshua Sport Hættir ekki fyrr en hann skorar þúsund mörk Fótbolti „Þegar þú spilar við Gary Anderson er alltaf pláss fyrir flugeldasýningu“ Sport Segja að Wirtz græði á fjarveru Salah: „Sé hann fljúga í gang“ Enski boltinn Strákarnir komnir í úrslit á Sparkassen Handbolti Fleiri fréttir Sarri gekkst undir hjartaaðgerð Vildi ekki láta undan pressu frá fjölmiðlamönnum Hvíldu Mo Salah en unnu samt riðilinn Beint frá Blikum til Boston í bandarísku deildinni Man Utd samdi við fyrrum liðsfélaga Glódísar Perlu hjá Bayern Gefur í skyn að Arsenal opni veskið í janúar „Einn mesti hugsuðurinn í boltanum“ Semenyo vill að allt verði klárt fyrir nýársdag „Knattspyrnustjórar eru ekki töframenn“ Segja að Wirtz græði á fjarveru Salah: „Sé hann fljúga í gang“ Hættir ekki fyrr en hann skorar þúsund mörk Skynjar stress hjá Arsenal Sjáðu frábært samspil Leeds og Gray tryggja Spurs sigurinn Ekkja Jota þakklát: „Hefur meiri þýðingu en orð geta lýst“ Hneysklaður á ósönnum orðrómum Enn kvarnast úr liði Blika Jafnt í stórleiknum Martínez skaut Inter á toppinn Jöfnuðu 128 ára gamalt met Mahrez tryggði Alsíringum sigur Gray hetja Tottenham Højlund með tvö og Napoli í annað sætið Calvert-Lewin skoraði í sjötta leiknum í röð Andy Carroll mætir fyrir dóm eftir að hafa verið handtekinn Villa kvartar til Chelsea vegna flösku sem flaug á bekkinn Gömlu Chelsea-mennirnir skutu Milan á toppinn Leið Víkings að titlinum rifjuð upp í kvöld Sjáðu magnaða vörslu Raya: „Þetta var stórkostlegt“ Sjáðu fyrsta mark Wirtz, laglega sjálfsmarkið og Watkins stúta Chelsea Liverpool-skotmarkið ekki á förum í janúar Sjá meira