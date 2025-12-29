Gestir á lúxushótelinu Edition við Hafnarbakkann þurftu óvænt að yfirgefa herbergi sín um eittleytið í nótt þegar að brunavarnakerfi hótelsins fór í gang með tilheyrandi látum. Um bilun í kerfinu reyndist að ræða.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu sem sendi dælubíl á staðinn. Þegar slökkviliðið mætti á staðinn reyndist ekki vera neitt vandamál á ferðinni.
Á myndbandinu að neðan má sjá gesti hótelsins í yfirhöfnum yfir léttari klæðnaði á meðan brunavarnakerfið var í gangi. Má ætla að hluti gestanna hafi verið sofnaður eða í það minnsta farinn að huga að því þegar uppákoman átti sér stað.
Gestir gátu svo snúið aftur á herbergi sín og hallað höfði á nýjan leik.