Semenyo vill að allt verði klárt fyrir ný­árs­dag

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Antoine Semenyo er eftirsóttur.
Antoine Semenyo er eftirsóttur. getty/Robin Jones

Antoine Semenyo, leikmaður Bournemouth, vill að framtíð sín verði ljós áður en nýja árið gengur í garð.

Semenyo hefur leikið einkar vel með Bournemouth undanfarna mánuði og mörg stærri félög renna hýru auga til Ganverjans.

Í samningi Semenyos við Bournemouth er riftunarákvæði sem nemur 65 milljónum punda en það gildir til 10. janúar og tekur svo aftur gildi í sumar.

Samkvæmt BBC er líklegast að Semenyo gangi í raðir Manchester City en viðræður félagsins við Bournemouth ku vera vel á veg komnar.

Liverpool, Manchester United, Chelsea og Tottenham hafa einnig áhuga á hinum 25 ára Semenyo sem hefur skorað níu mörk í ensku úrvalsdeildinni í vetur og lagt upp þrjú.

Eftir góða byrjun á tímabilinu hefur hallað undan fæti hjá Bournemouth að undanförnu og liðið er án sigurs í síðustu níu deildarleikjum sínum.

Næsti leikur Semenyos og félaga í Bournemouth er gegn Chelsea á Stamford Bridge annað kvöld.

