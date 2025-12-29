Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð til vegna ráns í gærkvöldi eða nótt, þar sem þrír karlmenn eru grunaðir um að hafa ráðist á einn með höggum og spörkum og stolið af honum farsíma. Brotaþoli var fluttur á bráðamóttöku en áverkar hans eru sagðir hafa verið minniháttar. Lögregla telur sig vita hverjir voru að verki og er málið í rannsókn.
Þetta er meðal þess sem kemur fram í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar, sem voru 28 á vaktinni. Tveir gistu fangageymslur í morgun.
Lögreglu bárust tvær tilkynningar vegna óvarlegrar meðferðar á flugeldum en í öðru tilvikinu var um að ræða ungmenni sem voru sögð vera að kasta flugeldum í átt að bifreiðum. Ræddi lögregla við ungmennin. Í hinu tilvikinu var tilkynnt um einstaklinga sem voru sagðir standa á brú yfir stofnbraut og kasta flugeldum niður á götuna.
Einn var handtekinn í tengslum við innbrot í verslun og annar grunaður um að aka rafhlaupahjóli á kyrrstæða bifreið, undir áhrifum áfengis. Óhappið átti sér stað fyrir augum lögreglumanna sem voru við eftirlit.
Lögregla sinnti einnig nokkrum útköllum vegna samkvæmishávaða.