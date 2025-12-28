Jöfnuðu 128 ára gamalt met Valur Páll Eiríksson skrifar 28. desember 2025 20:00 Ollie Watkins var hetjan gegn Chelsea í gær. Getty/Marc Atkins Aston Villa hefur unnið ellefu leiki í röð í öllum keppnum í annað sinn í sögu félagsins. Síðast gerðist það 1897. Villa vann Chelsea 2-1 í ensku úrvalsdeildinni í gær þökk sé tveimur mörkum Ollie Watkins. Um er að ræða sjöunda sigur liðsins í röð í deildinni og þann ellefta í öllum keppnum. Aston Villa have now matched Liverpool and Man United's best winning streaks in the 21st century (11) 💪They could match Arsenal's record of 12 and go joint-top of the Premier League with a victory over them this week 👀 pic.twitter.com/A5h7BExJ4s— Football on TNT Sports (@footballontnt) December 28, 2025 Aðeins Liverpool og Manchester United hafa unnið svo marga leiki í röð á þessari öld en Arsenal á metið, tólf talsins, sem Villa getur jafnað þegar liðið mætir Skyttunum á þriðjudagskvöldið kemur. Eftir sigurinn í gær er Aston Villa með 39 stig í þriðja sæti deildarinnar en getur með sigri á þriðjudag jafnað Arsenal á toppi deildarinnar með 42 stig. Manchester City er í öðru sæti með 40 stig. Enski boltinn Aston Villa FC Mest lesið Hafnaði 34 milljónum: „Vil ekki styðja kerfi sem býr til fíkn og eyðileggur líf“ Sport Segir starfið í húfi hjá Alfreð Handbolti Sjáðu fyrsta mark Wirtz, laglega sjálfsmarkið og Watkins stúta Chelsea Enski boltinn Gray hetja Tottenham Enski boltinn Littler sjóðheitur en sá fjórði besti varð fyrir áfalli Sport Calvert-Lewin skoraði í sjötta leiknum í röð Enski boltinn Van Gerwen: „Alveg sama um Luke og Luke“ Sport Salah sakaður um dýfu: „Getum ekki keppt við Egypta og dómarana“ Fótbolti Liverpool-skotmarkið ekki á förum í janúar Enski boltinn Arnar Þór ráðinn til FIFA: „Himinlifandi að hafa fengið þetta starf“ Fótbolti Fleiri fréttir Jöfnuðu 128 ára gamalt met Gray hetja Tottenham Calvert-Lewin skoraði í sjötta leiknum í röð Andy Carroll mætir fyrir dóm eftir að hafa verið handtekinn Villa kvartar til Chelsea vegna flösku sem flaug á bekkinn Sjáðu magnaða vörslu Raya: „Þetta var stórkostlegt“ Sjáðu fyrsta mark Wirtz, laglega sjálfsmarkið og Watkins stúta Chelsea Liverpool-skotmarkið ekki á förum í janúar Aldrei spilað þarna en sagði strax já „Viss um að ég myndi skora einn daginn“ Watkins hélt ótrúlegri sigurgöngu Villa áfram Schade og Jiménez sendu Brentford og Fulham í efri hlutann Arsenal aftur á toppinn Fyrsta mark Wirtz í þriðja sigrinum í röð Cherki aðalmaðurinn í sigri City Úlfarnir heiðruðu minningu Jota Andri Lucas frá í mánuð Sjáðu dönsku þrumuna sem færði United-mönnum öll þrjú stigin Segir að Arsenal stefni á sögulega fernu á þessu tímabili Amorim endaði viðtalið á gamansömum nótum „Við eigum heima í Evrópu“ Daninn skaut Man. United upp fyrir Liverpool Amorim segir strákinn í frystinum vera framtíðin hjá Man. United Martinez með fyrirliðabandið og báðir Fletcher-bræðurnir á bekknum Havertz gæti snúið aftur á næstu dögum Alfons og Willum sáu tvö rauð spjöld fara á loft Synir Diogo Jota leiða leikmenn út á Anfield Cunha vill skemmta og Howe treystir leikmönnum United horfir til Þýskalands eftir höfnun Semenyo Haaland stóðst vigtun eftir jólin Sjá meira