Ástralskt skemmtiferðaskip, sem er undir rannsókn eftir að hafa skilið konu eftir á eyju þar sem hún lést, strandaði við strendur Papúa Nýju-Gíneu.
Enginn um borð í skipinu slasaðist þegar skipið strandaði um þrjátíu kílómetrum frá Lae, næst stærstu borg Papúa Nýju-Gíneu. Þá er ekki talið að skipið hafið eyðilagst en enn er verið að skoða skipið ítarlega.
Í umfjöllun The Guardian segir að farþegarnir, sem eru rúmlega 120, voru fluttir í land á meðan unnið er að því að koma skipinu aftur á flot. Um var að ræða skemmtiferðaskip sem ber heitið The Coral Adventurer, eftir að Suzanna Rees, áttræð áströlsk kona, var skilin eftir á eyju.
Það var í lok október sem Rees fór af stað með skipinu í það sem átti að vera sextíu daga lúxusferðalag umhverfis Ástralíu. Á öðrum degi ferðalagsins var hópurinn í gögnuferð á Eðlueyju þegar Rees yfirgaf hópinn og var því skilin eftir á eyjunni.
The Coral Adventurer var komið í um hundrað kílómetra fjarlægð frá eyjunni, sem tók um fimm klukkustunda siglingu, þegar skipinu var snúið við til að sækja Rees en lík hennar fannst á eyjunni þann 26. október.
Ferðinni var aflýst í kjölfar andlátsins og rannsókn hafin á málinu.