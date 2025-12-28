Fyrrverandi framherji Newcastle United, Liverpool og fleiri liða, Andy Carroll, á að mæta fyrir dóm á þriðjudaginn. Hann var handtekinn í vor.
Hinn 36 ára Carroll leikur nú með utandeildarliði Dagenham and Redbridge.
Hann var handtekinn 27. apríl síðastliðinn, grunaður um að hafa virt nálgunarbann að vettugi í mars.
Refsing fyrir að brjóta gegn nálgunarbanni getur numið frá sekt til fimm ára fangelsis fyrir alvarlegustu brotin.
Carroll var dýrasti leikmaður í sögu Liverpool þegar félagið keypti hann á 35 milljónir punda frá Newcastle á lokadegi félagaskiptagluggans 2011.
Framherjinn skoraði ellefu mörk í 58 leikjum fyrir Liverpool en var seldur til West Ham United 2013.
Carroll lék á sínum tíma níu landsleiki fyrir England og skoraði tvö mörk.