Sjáðu fyrsta mark Wirtz, laglega sjálfsmarkið og Watkins stúta Chelsea Sindri Sverrisson skrifar 28. desember 2025 08:02 Jeremie Frimpong og Florian Wirtz áttu ríkan þátt í sigri Liverpool í gær. EPA/ADAM VAUGHAN Toppliðin í ensku úrvalsdeildinni þurftu heldur betur að hafa fyrir sínum sigrum í gær en unnu öll. Mörkin úr leikjunum, þar á meðal fyrsta mark Florian Wirtz í deildinni, má sjá á Vísi. Aston Villa vann sinn ellefta sigur í röð og setti félagsmet, þrátt fyrir að lenda undir gegn Chelsea, og bjó til enn meiri spennu fyrir stórleiknum gegn Arsenal á þriðjudagskvöld nú þegar aðeins þremur stigum munar á liðunum. Florian Wirtz skoraði sitt fyrsta mark í ensku úrvalsdeildinni þegar Liverpool vann 2-1 gegn Wolves og kom sér upp í 4. sæti. Aston Villa vann 2-1 endurkomusigur gegn Chelsea og jafnaði félagsmet með sínum ellefta sigri í röð í öllum keppnum. Ollie Watkins kom inn á sem varamaður og skoraði bæði mörk Villa. Arsenal hélt sér á toppi deildarinnar með því að vinna Brighton, 2-1, þar sem seinna mark Arsenal var ansi snyrtilegt sjálfsmark eftir hornspyrnu. Manchester City hélt mikilli pressu á Arsenal í toppbaráttunni með 2-1 útisigri gegn Nottingham Forest. Rayan Cherki skoraði og lagði upp fyrir City-menn. Kevin Schade skoraði þrennu þegar Brentford vann öruggan 4-1 sigur gegn Bournemouth. Fulham vann svo 1-0 sigur gegn West Ham með marki Raul Jimenez undir lok leiks. Loks gerðu Burnley og Everton markalaust jafntefli. Áfram verður haldið í dag þegar Sunderland og Leeds mætast klukkan 14, og svo Crystal Palace og Tottenham í Lundúnaslag klukkan 16:30, á Sýn Sport.