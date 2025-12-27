Aldrei spilað þarna en sagði strax já Sindri Sverrisson skrifar 27. desember 2025 20:16 Viktor Gyöekeres og Declan Rice glaðbeittir eftir að hornspyrna Rice fór af Brighton-manni og í netið. Getty/Shaun Botterill Mikel Arteta, stjóri Arsenal, var hæstánægður með hugarfar Declan Rice og annarra leikmanna sinna í 2-1 sigrinum gegn Brighton í dag og sagði þá hafa verðskuldað mun stærri sigur. Arsenal leyfði Manchester City bara að vera á toppi ensku úrvalsdeildarinnar í stutta stund og kom sér þangað aftur með sigrinum gegn Brighton. Martin Ödegaard skoraði fyrra mark Arsenal og Georginio Rutter skoraði svo sjálfsmark á 52. mínútu, eftir hornspyrnu Rice, en Brighton kom sér inn í leikinn að nýju með marki frá Diego Gómez á 64. mínútu, nánast upp úr þurru. „Munurinn hefði átt að vera mun, mun meiri miðað við stöðurnar sem við sköpuðum. Ég held að þetta hafi verið fyrsta skotið þeirra, sem þeir skoruðu úr, en þannig er líka úrvalsdeildin,“ sagði Arteta í viðtali sem sjá má hér að neðan. Klippa: Arteta eftir sigurinn gegn Brighton Hann var spurður út í það að láta Rice spila sem hægri bakvörður, vegna manneklu: „Hann hefur aldrei spilað í þeirri stöðu. Ég spurði hann fyrir 48 klukkutímum og hann sagði strax já. Þegar við lendum í erfiðleikum þá eru leikmennirnir alltaf klárir í að græja málin,“ sagði Arteta. Þó að Brighton hafi lítið skapað í leiknum þá reyndi eitt sinn verulega á David Raya í markinu. „Það skapaði svolitla óvissu [að Brighton skyldi minnka muninn í eitt mark]. Í stöðunni 2-1 og með þau gæði sem þeirra leikmenn hafa þá var þetta aldrei búið spil. [Markvarsla Raya] var stórkostleg. Ég sá það vel þar sem ég var. Við þurfum svona frammistöður á stórum augnablikum,“ sagði Arteta. Enski boltinn Arsenal FC Mest lesið Syrgja átján ára fimleikakonu Sport Arnar Þór ráðinn til FIFA: „Himinlifandi að hafa fengið þetta starf“ Fótbolti Fyrsta mark Wirtz í þriðja sigrinum í röð Enski boltinn Írar ætli að fylgja eftir tillögu Heimis Fótbolti Arsenal aftur á toppinn Enski boltinn Watkins hélt ótrúlegri sigurgöngu Villa áfram Enski boltinn Gerir grín að klæðaburði liðsfélaga síns Körfubolti Salah sakaður um dýfu: „Getum ekki keppt við Egypta og dómarana“ Fótbolti Cherki aðalmaðurinn í sigri City Enski boltinn Glímdi við augnsjúkdóm Sport Fleiri fréttir Aldrei spilað þarna en sagði strax já „Viss um að ég myndi skora einn daginn“ Watkins hélt ótrúlegri sigurgöngu Villa áfram Schade og Jiménez sendu Brentford og Fulham í efri hlutann Arsenal aftur á toppinn Fyrsta mark Wirtz í þriðja sigrinum í röð Cherki aðalmaðurinn í sigri City Úlfarnir heiðruðu minningu Jota Andri Lucas frá í mánuð Sjáðu dönsku þrumuna sem færði United-mönnum öll þrjú stigin Segir að Arsenal stefni á sögulega fernu á þessu tímabili Amorim endaði viðtalið á gamansömum nótum „Við eigum heima í Evrópu“ Daninn skaut Man. United upp fyrir Liverpool Amorim segir strákinn í frystinum vera framtíðin hjá Man. United Martinez með fyrirliðabandið og báðir Fletcher-bræðurnir á bekknum Havertz gæti snúið aftur á næstu dögum Alfons og Willum sáu tvö rauð spjöld fara á loft Synir Diogo Jota leiða leikmenn út á Anfield Cunha vill skemmta og Howe treystir leikmönnum United horfir til Þýskalands eftir höfnun Semenyo Haaland stóðst vigtun eftir jólin Hápunktarnir hingað til í enska boltanum Goðsögn fallin frá Kærður af knattspyrnusambandinu Bestu jólamörkin: Drogba, Scholes eða Giroud? Van de Ven bað Isak afsökunar: „Vildi ekki meiða hann“ Hvers vegna heillast stórliðin svo af Semenyo? Stewart, Snoop og Modric í eina sæng Vill ekki segja hversu lengi Bruno er frá Sjá meira