Rayan Cherki var í aðalhlutverki þegar Manchester City vann 2-1 sigur á Nottingham Forest á City Ground í ensku úrvalsdeildinni í hádeginu. City fór á topp deildarinnar með sigrinum.
Leikur dagsins var tíðindalítill framan af. Liðin áttu sína sénsa fyrir hléið en tókst ekki að setja mark sitt á leikinn. Staðan var markalaus þegar hálfleiksflautið gall.
Það tók Manchester City þó ekki langan tíma að brjóta ísinn eftir hlé. Rayan Cherki sendi Hollendinginn Tijjani Reijnders í gegn og sá hollenski negldi boltann í netið á 48 mínútu.
Sex mínútum síðar jafnaði hins vegar Omari Hutchinson fyrir Forest þegar Igor Jesus fann hann óvaldaðan á fjærstöng með fínni fyrirgjöf.
1-1 stóð fram á 83 mínútu. Þá var Cherki aftur á ferðinni en hann þrumaði boltanum viðstöðulaust í netið eftir að Josko Gvardiol hafði skallað hornspyrnu fyrir fætur hans.
Leiknum lauk 2-1 fyrir City-liða sem fara á topp deildarinnar með 40 stig, stigi á undan Arsenal, sem á leik inni og mætir Brighton nú klukkan 15:00.