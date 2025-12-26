Ísrael viðurkennir sjálfstæði Sómalílands fyrst allra landa Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 26. desember 2025 23:20 Frá höfuðborginni Hargeisa. Gett Ísrael hefur formlega viðurkennt sjálfstæði Sómalílands sem klauf sig frá Sómalíu árið 1991 fyrst allra landa. Sómalílendingar fagna ákvörðuninni ákaft en stjórnvöld nágrannaríkja fordæma hana harkalega. Samkvæmt umfjöllun breska ríkisútvarpsins hyggst Ísrael þegar í stað auka samvinnu á sviðum landbúnaðar, heilbrigðismála og tækni. Abdirahman Mohamed Abdullahi forseti Sómalílands sagði þetta sögulega stund. Viðurkenningin hefur verið fordæmd af utanríkisráðherrum Sómalíu, Egyptalands, Tyrklands og Djíbútí sem lýstu sameiginlegri vanþóknun sinni á henni í yfirlýsingu. Ráðherrarnir ítrekuðu stuðning sinn við fullveldi og landhelgi Sómalíu og vöruðu við einhliða skrefum sem gætu verið til þess fallin að grafa undan stöðugleika á svæðinu og koma upp „hliðstæðum einingum“ við stjórnvöld í Mógadísjú. Þeir sögðu viðurkenninguna setja hættulegt fordæmi. Abdullahi forseti sagði Sómalíland staðráðið í að auka samstarf og stuðla að stöðugleika í Mið-Austurlöndum og Afríku. Þetta væri mikilvægt skref í þá áttina. Gideon Saar utanríkisráðherra Ísraels sagði sömuleiðis í yfirlýsingu að opnuð yrðu gagnkvæm sendiráð og sendiherrar yrðu skipaðir á næstunni. „Ég hef gefið ráðuneyti mínu fyrirmæli um að ganga tafarlaust til verka til að festa í sessi tengsl milli landanna tveggja á fjölmörgum sviðum,“ sagði Saar utanríkisráðherra á samfélagsmiðlum. Sómalíland leit dagsins ljós árið 1991 eftir að hafa gripið til vopna gegn þáverandi einráði í Sómalíu, Siad Barre, og hefur verið einangrað á alþjóðavísu siðan þá. Í Sómalílandi búa tæplega sex milljónir. Landið hefur sinn eigin gjaldmiðil, gefur út vegabréf í eigin nafni og heldur uppi lögreglu og annarri borgaraþjónustu. Það hefur sömuleiðis hernaðarlega mikilvæga staðsetningu við Adenflóa. Ísrael Sómalía Mest lesið Piltur skilinn eftir ber að ofan og skólaus eftir hrottafengna árás Innlent Stöðvuðu menn í ofbeldishug við landamærin Innlent Engir ælupokar notaðir, þetta var núllpokaflug Innlent Lögregla lokaði Smáríkinu og Nýju vínbúðinni Innlent Hafði komið sér fyrir á háalofti hótels Innlent Dæmdur fyrir líkamsárás í matsalnum Innlent Loftárásum fagnað sem „stórkostlegri jólagjöf“ og meira sagt í vændum Erlent Röð stunguárása í neðanjarðarlestinni Erlent Þau kvöddu á árinu 2025 Erlent Tap upp á 130 milljónir og neikvætt eigið fé upp á aðrar 26 Innlent Fleiri fréttir Ísrael viðurkennir sjálfstæði Sómalílands fyrst allra landa Röð stunguárása í neðanjarðarlestinni Loftárásum fagnað sem „stórkostlegri jólagjöf“ og meira sagt í vændum Minnst fimmtán særðir eftir hnífa- og efnaárás í Japan Mun funda með Trump „í náinni framtíð“ Fyrirskipaði árásir á „hryðjuverkaúrhrök“ í Nígeríu Rússar opna leikhúsið í Maríupól á ný Yfir hundrað handteknir grunaðir um að skipuleggja árásir á gamlársdag Fjallaði um stríðsátök í jólaávarpinu Fundu yfir milljón skjöl sem tengjast Epstein Fimm fórust í þyrluslysi á Kilimanjaro Þau kvöddu á árinu 2025 Kynnti drög að nýrri friðaráætlun Tveir lögreglumenn sprengdir í loft upp Blússandi hagvöxtur í Bandaríkjunum Nýjar ákærur á hendur Russell Brand Fleiri Epstein-skjöl birt: Bað um „óviðeigandi vinkonur“ Saka AfD um að ganga erinda Kremlverja Kínverjar og Rússar lýsa yfir stuðningi við Venesúela Skapari Call of Duty lést í bílslysi Trump nefnir nýja kynslóð orrustuskipa í höfuðið á sjálfum sér „Bandaríkin eiga ekki að taka yfir Grænland“ Nýr ritstjóri stöðvaði umfjöllun um brottvísanir Trump Breiddi út faðminn fyrir rasista: „Þið þurfið ekki að biðjast afsökunar á að vera hvít lengur“ Sprengdu rússneskan hershöfðingja í loft upp í Moskvu Undirbúningur árásarinnar stóð yfir í marga mánuði Trump skipar sendifulltrúa fyrir Grænland Segir unnið að því að móta sameiginlega nálgun Bandaríkjanna, Úkraínu og Evrópu Sýknaður af nauðgun eftir að hafa verið skimaður fyrir sjaldgæfri svefnröskun Málið sem Trump getur ekki losað sig við Sjá meira