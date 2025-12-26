Erlent

Ísrael viður­kennir sjálf­stæði Sómalílands fyrst allra landa

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Frá höfuðborginni Hargeisa.
Ísrael hefur formlega viðurkennt sjálfstæði Sómalílands sem klauf sig frá Sómalíu árið 1991 fyrst allra landa. Sómalílendingar fagna ákvörðuninni ákaft en stjórnvöld nágrannaríkja fordæma hana harkalega.

Samkvæmt umfjöllun breska ríkisútvarpsins hyggst Ísrael þegar í stað auka samvinnu á sviðum landbúnaðar, heilbrigðismála og tækni. Abdirahman Mohamed Abdullahi forseti Sómalílands sagði þetta sögulega stund.

Viðurkenningin hefur verið fordæmd af utanríkisráðherrum Sómalíu, Egyptalands, Tyrklands og Djíbútí sem lýstu sameiginlegri vanþóknun sinni á henni í yfirlýsingu. 

Ráðherrarnir ítrekuðu stuðning sinn við fullveldi og landhelgi Sómalíu og vöruðu við einhliða skrefum sem gætu verið til þess fallin að grafa undan stöðugleika á svæðinu og koma upp „hliðstæðum einingum“ við stjórnvöld í Mógadísjú. Þeir sögðu viðurkenninguna setja hættulegt fordæmi.

Abdullahi forseti sagði Sómalíland staðráðið í að auka samstarf og stuðla að stöðugleika í Mið-Austurlöndum og Afríku. Þetta væri mikilvægt skref í þá áttina. 

Gideon Saar utanríkisráðherra Ísraels sagði sömuleiðis í yfirlýsingu að opnuð yrðu gagnkvæm sendiráð og sendiherrar yrðu skipaðir á næstunni.

„Ég hef gefið ráðuneyti mínu fyrirmæli um að ganga tafarlaust til verka til að festa í sessi tengsl milli landanna tveggja á fjölmörgum sviðum,“ sagði Saar utanríkisráðherra á samfélagsmiðlum.

Sómalíland leit dagsins ljós árið 1991 eftir að hafa gripið til vopna gegn þáverandi einráði í Sómalíu, Siad Barre, og hefur verið einangrað á alþjóðavísu siðan þá. Í Sómalílandi búa tæplega sex milljónir. Landið hefur sinn eigin gjaldmiðil, gefur út vegabréf í eigin nafni og heldur uppi lögreglu og annarri borgaraþjónustu. Það hefur sömuleiðis hernaðarlega mikilvæga staðsetningu við Adenflóa.

