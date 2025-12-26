Enski boltinn

„Við eigum heima í Evrópu“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Ayden Heaven ræðir málin við reynsluboltann Lisandro Martinez sem var með honum í miðri vörn Manchester United í kvöld.
Ayden Heaven ræðir málin við reynsluboltann Lisandro Martinez sem var með honum í miðri vörn Manchester United í kvöld. Getty/Ash Donelon

Hinn ungi Ayden Heaven átti mjög góðan leik í miðri vörn Manchester United í 1-0 sigri á Newcastle í ensku úrvalsdeildinni í kvöld og var aðalmaðurinn á bak við það að liðið hélt hreinu aðeins í annað skiptið á leiktíðinni.

„Loksins, hreint mark. Við höfum beðið eftir þessu og ég er bara svo ánægður. Þessi gaur [Patrick Dorgu, sem var við hlið hans] hérna hjálpaði okkur að ná því, svo ég er þakklátur öllum sem hjálpuðu okkur,“ sagði Ayden Heaven varnarmaður Manchester United í samtali við Sky Sports eftir leik.

Um breytingu á leikkerfi í vörninni en liðið stillti óvænt upp í fjögurra manna vörn: „Þetta var aftur öðruvísi því ég var að spila hægra megin og augljóslega á verri fætinum. Við spilum alls konar leikkerfi hjá stjóranum, hvað sem hann gerir, vitum við að það mun virka, þið sáuð það í dag. Ég er svo stoltur af liðinu,“ sagði Heaven.

„Ég held að við eigum heima í Evrópu. Við viljum komast þangað aftur á næsta tímabili svo við getum jafnvel barist um efstu fjögur sætin, hugsanlega unnið deildina, allt er mögulegt. Við viljum halda áfram að reyna,“ sagði Heaven.

Enski boltinn Manchester United

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið