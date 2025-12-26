Erlent

Loft­á­rásum fagnað sem „stór­kost­legri jóla­gjöf" og meira sagt í vændum

Donald Trump forseti og Pete Hegseth varnarmálaráðherra.
Donald Trump forseti og Pete Hegseth varnarmálaráðherra. AP/Julia Demaree Nikhinson

Varnarmálaráðherra Bandaríkjanna segir „meira í vændum“ eftir að Bandaríkjaher gerði loftárásir í norðvesturhluta Nígeríu. Áhrifafólk á hægri vængnum vestanhafs fagnar árásunum ákaft. 

Donald Trump Bandaríkjaforseti greindi frá því seint í gærkvöld að hann hefði fyrirskipað loftárásir á skotmörk í Sokoto-héraði Nígeríu. Hann sagði skotmarkið hafa verið „hryðjuverkaúrhrök“ sem hann sagði ofsækja og myrða saklausa kristna menn. Árásirnar hafi verið framkvæmdar í samráði við nígerísk stjórnvöld.

„Fjöldamorð“ besta leiðin til að fagna jólum

Öfgafulli áhrifavaldurinn og samsæringurinn Laura Loomer fagnaði árásunum innilega.

„Ég get ekki ímyndað mér betri leið til að halda upp á jólin en með því að hefna drápa á kristnum mönnum með réttlátu fjöldamorði á íslömskum hryðjuverkamönnum,“ skrifaði hún á samfélagsmiðlum.

Randy Fine, þingmaður repúblikana frá Flórídaríki, lýsti loftárásunum sömuleiðis sem „stórkostlegri jólagjöf“.

Norðurhluti landsins bækistöðvar stigamanna

Ríkisstjórn Trump og aðrir á hægri vængnum vestanhafs hefur verið umtalað um meintar ofsóknir í garð kristinna í norðurhéruðum Nígeríu. Sveitir sem kenna sig við íslamskt ríki hafa framið hryllileg ódæði í Sokoto-héraði í norðvesturhluta landsins og íslamistar Boko Haram sömuleiðis í hinu norðaustlæga Borno-héraði. Stjórnvöld í Nígeríu tóku þátt í aðgerðum Bandaríkjahers en benda á að ofbeldi fyrrnefndra hópa beinist gegn múslimum sem kristnum.

Í Nígeríu eru engin opinber trúarbrögð en um helmingur íbúa landsins aðhyllast kristni (45%) af einhverju tagi og hinn helmingurinn íslam (53%). Stjórnvöld þar í landi hafa lengi reynt að stemma stigu við uppgang hryðjuverkasamtaka í norðanverðu landinu. 

Samkvæmt tölum frá Mannréttindastofnun Nígeríu voru að minnsta kosti 2.226 manns drepnir af stigamönnum og uppreisnarmönnum á fyrri hluta þessa árs.

Engin dauðsföll staðfest

Hvorki Bandaríkjamenn né Nígeríumenn hafa staðfest hvort einhver hafi verið drepinn í árásunum. Íbúar í þorpinu Jabo í Sokoto-héraði sem fréttaveitan AP ræddi við sögðu engan hafa dáið né særst.

„Þegar [eldflaugin] nálgaðist okkur varð hitinn þrúgandi. Nígeríska ríkisstjórnin ætti að gera ráðstafanir til að vernda okkur sem borgara þessa lands. Við höfum aldrei upplifað annað eins áður,“ sagði Abubakar Sani íbúi Jabo.

Skógar Sokoto-héraðs hafa lengi verið bækistöðvar vopnaðra stigamanna og hryðjuverkasamtaka íslamista. Átökin eiga rætur sínar að rekja til átaka íslamskra hirða og að uppistöðu kristinna bænda vegna aðgangs að landi og vatni. Trúarbrögð, þjóðerni og móðurmál ólíkra hópa á svæðinu eiga þó þátt í stigmögnun ofbeldisins.

