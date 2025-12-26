Enski boltinn

Martinez með fyrirliðabandið og báðir Fletcher-bræðurnir á bekknum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Lisandro Martinez mætir til leiks á Old Trafford í kvöld en hann verður með fyrirliðaband Manchester United í leiknum á móti Newcastle.
Það eru mikil forföll hjá liði Manchester United í ensku úrvalsdeildinni í kvöld en liðið mætir þá Newcastle í eina leik dagsins í deildinni.

Manuel Ugarte byrjar inni á miðjunni og Lisandro Martinez verður með fyrirliðabandið í fjarveru hins meidda Bruno Fernandes.

Bæði Jack og Tyler Fletcher, tvíburar og synir Darren Fletcher, fyrrum leikmanns Manchester United, eru á bekknum hjá United í kvöld.

Jack kom inn á sem varamaður í leiknum á móti Aston Villa á sunnudaginn en Tyler er í hóp í fyrsta sinn. Faðir þeirra þjálfar átján ára liðið hjá United.

Þeir spiluðu reyndar hvor á móti öðrum í nóvember þegar England, lið Jacks, sigraði Skotland, lið Tylers, í undankeppni Evrópumóts U19. Já tvíburabræðurnir spila ekki fyrir sama landslið.

Búist er við að Bruno Fernandes verði frá í þrjár vikur vegna tognunar aftan í læri.

Casemiro snýr aftur inn í liðið eftir eins leiks bann, á meðan Lisandro Martinez tekur við fyrirliðabandinu og kemur inn fyrir Leny Yoro í hinni breytingunni á liðinu sem tapaði fyrir Aston Villa.

Byrjunarlið Manchester United: Lammens, Heaven, Martinez, Shaw, Dalot, Ugarte, Casemiro, Dorgu, Mount, Cunha, Sesko.

Varamenn: Bayindir, Zirkzee, Malacia, Yoro, Fredricson, J Fletcher, T Fletcher, Lacey, Mantato.

Leikurinn hefst klukkan 20.00 og verður í beinni útsendingu á Sýn Sport.

