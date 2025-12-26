Martinez með fyrirliðabandið og báðir Fletcher-bræðurnir á bekknum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 26. desember 2025 19:02 Lisandro Martinez mætir til leiks á Old Trafford í kvöld en hann verður með fyrirliðaband Manchester United í leiknum á móti Newcastle. Getty/ Ash Donelon Það eru mikil forföll hjá liði Manchester United í ensku úrvalsdeildinni í kvöld en liðið mætir þá Newcastle í eina leik dagsins í deildinni. Manuel Ugarte byrjar inni á miðjunni og Lisandro Martinez verður með fyrirliðabandið í fjarveru hins meidda Bruno Fernandes. Bæði Jack og Tyler Fletcher, tvíburar og synir Darren Fletcher, fyrrum leikmanns Manchester United, eru á bekknum hjá United í kvöld. Jack kom inn á sem varamaður í leiknum á móti Aston Villa á sunnudaginn en Tyler er í hóp í fyrsta sinn. Faðir þeirra þjálfar átján ára liðið hjá United. Þeir spiluðu reyndar hvor á móti öðrum í nóvember þegar England, lið Jacks, sigraði Skotland, lið Tylers, í undankeppni Evrópumóts U19. Já tvíburabræðurnir spila ekki fyrir sama landslið. Búist er við að Bruno Fernandes verði frá í þrjár vikur vegna tognunar aftan í læri. Casemiro snýr aftur inn í liðið eftir eins leiks bann, á meðan Lisandro Martinez tekur við fyrirliðabandinu og kemur inn fyrir Leny Yoro í hinni breytingunni á liðinu sem tapaði fyrir Aston Villa. Byrjunarlið Manchester United: Lammens, Heaven, Martinez, Shaw, Dalot, Ugarte, Casemiro, Dorgu, Mount, Cunha, Sesko. Varamenn: Bayindir, Zirkzee, Malacia, Yoro, Fredricson, J Fletcher, T Fletcher, Lacey, Mantato. Leikurinn hefst klukkan 20.00 og verður í beinni útsendingu á Sýn Sport. U-N-I-T-E-D 🔴— Manchester United (@ManUtd) December 26, 2025 Enski boltinn Manchester United Mest lesið Stjórnin leyst frá störfum eftir að tólf ára drengur drukknaði Sport Ekkert bit í snáknum: „Hörmulegur og ætti að hætta“ Sport Má mæta í bláum gallabuxum: „Skáksambandið gerir bara það sem Magnus biður um“ Sport Synir Diogo Jota leiða leikmenn út á Anfield Enski boltinn Stoltur af stráknum en ætlar ekki að kaupa hann aftur Handbolti „Þú birtir falsfrétt um mig, þú ert í banni“ Fótbolti Haaland stóðst vigtun eftir jólin Enski boltinn Óvissa í Indlandi lætur City selja Fótbolti Jókerinn með tölvuleikjatölfræði á jóladag Körfubolti United horfir til Þýskalands eftir höfnun Semenyo Enski boltinn Fleiri fréttir Havertz gæti snúið aftur á næstu dögum Alfons og Willum sáu tvö rauð spjöld fara á loft Synir Diogo Jota leiða leikmenn út á Anfield Cunha vill skemmta og Howe treystir leikmönnum United horfir til Þýskalands eftir höfnun Semenyo Haaland stóðst vigtun eftir jólin Hápunktarnir hingað til í enska boltanum Goðsögn fallin frá Kærður af knattspyrnusambandinu Bestu jólamörkin: Drogba, Scholes eða Giroud? Van de Ven bað Isak afsökunar: „Vildi ekki meiða hann“ Hvers vegna heillast stórliðin svo af Semenyo? Stewart, Snoop og Modric í eina sæng Vill ekki segja hversu lengi Bruno er frá Spyr hvort Guardiola stígi á vigtina Arsenal í undanúrslit eftir vító Man. Utd reyndi stíft en Semenyo kaus City „Tölfræðilega séð eiga þeir ekkert að vera í þessari stöðu“ Chelsea setur sig í samband við Semenyo Jiménez jafnaði bestu vítaskyttu sögunnar Slot mun sakna Isak í tvo mánuði eftir „glórulausa tæklingu“ Sjáðu „auma“ vítið sem skilaði Fulham sigri Fulham skildi Forest eftir við fallsvæðið Áfallið staðreynd og Isak búinn í aðgerð Fagnaði titli Liverpool sem óður maður um alla borg „Allir virðast elska hann“ „Þetta mun ekki buga okkur“ Guardiola mun vigta leikmenn Man City eftir jólin „Ef þið væruð Antoine Semenyo, hvert mynduð þið fara?“ Sjáðu mörkin: Rogers sá um Manchester United Sjá meira