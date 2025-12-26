Amorim segir strákinn í frystinum vera framtíðin hjá Man. United Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 26. desember 2025 20:47 Kobbie Mainoo hefur fengið fá tækifæri með Manchester United og meiddist svo þegar það var meiri þörf fyrir hann. Getty/Robbie Jay Barratt Ruben Amorim, stjóri Manchester United, telur að Kobbie Mainoo sé framtíðarmaður hjá félaginu þrátt fyrir lítinn spiltíma en ólíklegt er að Mainoo fari í janúar þrátt fyrir vangaveltur um framtíð hans Amorim hefur ekki látið Mainoo byrja einn einasta leik í ensku úrvalsdeildinni á þessu tímabili, en síðasti byrjunarliðsleikur hans í deildinni var í maí í 2-0 tapi gegn West Ham.Meiðsli Bruno Fernandes, sem Amorim lýsti sem samkeppnismanni Mainoo, gætu gefið hinum tvítuga leikmanni tækifæri þegar hann jafnar sig af kálfameiðslum, og þjálfari hans hefur fullyrt að hann sjái framtíð leikmannsins fyrir sér á Old Trafford. Mun alltaf fá tækifærið „Kobbie Mainoo mun fá tækifærið sem hann fær alltaf,“ 🚨🎥 | Ruben Amorim on Kobbie Mainoo: “He’s going to be the FUTURE of Manchester United. That is my feeling.”[@BeyondUTD1] pic.twitter.com/6xKFBsCqwq— @RealUnited_ (@LifeAndFutball) December 25, 2025 „Hann spilaði í mismunandi stöðum – við ræddum um stöðu Casemiro, hann getur spilað þar. Ef þú spilar með þriggja manna miðju getur hann spilað eins og við gerðum í síðasta leik í stöðu Mason Mount, hann getur spilað þar,“ sagði Amorim. Framtíð Manchester United „Hann verður framtíð Manchester United, það er mín tilfinning, hann þarf bara að bíða eftir sínu tækifæri og allt getur breyst í fótbolta á tveimur dögum,“ sagði Amorim. Lítill spiltími Mainoo undir stjórn Amorim hefur vakið áhuga félaga í ensku úrvalsdeildinni og í Evrópu, þar sem bæði lánssamningar og varanleg félagaskipti hafa verið nefnd til sögunnar fyrir enska landsliðsmanninn. 🚨 Rúben Amorim: “Kobbie Mainoo will be the future of Manchester United”. ⭐️“He just needs to wait for his chance and everything can change in football in 2 days”.“If we are not getting someone, it’s hard to let him leave. We are short… with something that can happen here”. pic.twitter.com/ETVJwSrsZi— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 25, 2025 Hins vegar, með meiðsli Fernandes og leikmenn fjarverandi vegna Afríkukeppninnar, viðurkennir Amorim að það sé ólíklegt að Mainoo fái að fara í janúar. Við erum fáliðaðir „Ef við fáum engan inn er erfitt að láta Mainoo fara. Við erum fáliðaðir,“ sagði Amorim. Ruben Amorim, stjóri Manchester United, deilir viðbrögðum sínum við „Free Kobbie Mainoo“-bolnum sem Jordan Mainoo-Hames klæddist til stuðnings hálfbróður sínum í 4-4 jafntefli United gegn Bournemouth. „Jafnvel með fullskipaðan hóp erum við fáliðaðir ef eitthvað skyldi koma upp á hér. Við erum félag með mikla ábyrgð. Við erum að takast á við öll þessi mál og í huga allra þurfum við að vinna hvern leik, það eru engar afsakanir. Þannig að það verður erfitt að láta hann fara frá félaginu ef við fáum ekki mann í staðinn,“ sagði Amorim. Stundum er þetta óheppni „Nokkrum dögum áður en [hann meiddist] vorum við að tala um að Kobbie fengi ekki þær mínútur sem hann á skilið eða þarf. Svo kemur tækifæri og þá er Kobbie ekki til staðar. Stundum er þetta óheppni og á þessu ári höfum við lent í nokkrum óheppilegum atvikum,“ sagði Amorim. 