Minnst fimmtán særðir eftir hnífa- og efnaárás í Japan Jón Þór Stefánsson skrifar 26. desember 2025 13:27 Árásin átti sér stað í borginni Mishima í Japan. Getty Maður sem er grunaður um að stinga átta manns og skaða sjö til viðbótar með efnaárás var handekinn í Japan í dag. Árásin átti sér stað í gúmmíverksmiðju í borginni Mishima, vestan af Tókýó. Hinn grunaði er 38 ára gamall maður. Ástæða árásarinnar liggur ekki fyrir. Við áðurnefnda efnaárás mun hann hafa notað klór. Af þeim átta sem stungnir voru eru fimm sagðir í lífshættu. Japan Erlend sakamál